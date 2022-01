Ruuan vientiin Kiinaan muutoksia vuodenvaihteessa – Ruokavirasto: "Vientiin voi aiheutua häiriöitä", HKScan ei kommentoi

Paula Liesmäki

Lihatiski shanghailaisessa ruokakaupassa vuonna 2019.

Kiinan uudet säädökset elintarvikkeiden tuonnille astuivat voimaan vuodenvaihteessa.

Kiinan Tulli vaatii, että kaikki elintarviketuotteiden valmistajat on rekisteröity Kiinaan, Ruokavirasto kertoo.

Uusien säädösten myötä Kiinan markkinoillepääsyyn liittyvä tiukka riskinarviointi laajenee koskemaan 14 uutta elintarvikekategoriaa, esimerkiksi suolia, viljoja, munia, öljyjä ja myllytuotteita.

Ruokaa Kiinaan vievät yritykset ovat valittaneet, että uudet säädökset julkaistiin myöhään, kertoi Agence France-Presse -uutistoimiston uutinen perjantaina.

Muutama päivä ennen vuodenvaihdetta moni yritys odotti yhä hyväksyntää, kertoi Kiinassa sijaitseva Euroopan unionin kauppakamari.

EU on pyytänyt Pekingiltä 18 kuukauden lisäaikaa.

Yritysten on hyvä huomioida, että vientiin voi aiheutua häiriöitä, Ruokaviraston sivuilla kerrotaan.

Viraston mukaan Kiina ei ole täsmentänyt kaikkia säädösten täytäntöönpanoon liittyviä yksityiskohtia.

"Riskinä voi esimerkiksi olla, että jos vientiyritys laivaa nyt Kiinaan tuotteita, jotka eivät 1.1.2022 täytä Kiinan vaatimuksia, tuotteita ei mahdollisesti voi lainkaan tullata tai tullaus voidaan suorittaa vasta viiveellä. Tästä voi seurata ylimääräisiä kustannuksia säilytyksestä ja pahimmassa tapauksessa tuotteet tulee palauttaa, viedä muille markkinoille tai ne on tuhottava", Ruokaviraston sivuilla kerrotaan.

Kiinan Tulli vaatii 1.1. ja sen jälkeen ulkomailta lähetyille erille Kiinan antaman rekisteröintinumeron tullausilmoitukseen. Numero pitää ilmoittaa ulko- ja sisäpakkauksissa tuotteille, jotka on valmistettu 1.1. alkaen.

HKScan kertoi sunnuntaina MT:lle, että ei kommentoi asiaa, sillä Kiina on yhtiölle yksi vientimaa muiden joukossa.

Valion jauheliiketoiminnan johtaja Jussi Mattsson kertoo, että muutoksilla ei odoteta olevan vaikutusta Valion vientiin.

"Valiolla on tytäryhtiö Kiinassa, joten meillä on hyvä näkyvyys ja ymmärrys Kiinan vaatimuksista. Myös yhteistyö viranomaisten kanssa niin Suomessa kuin Kiinassa on sujuvaa", Mattsson kertoi sähköpostitse.

Vuonna 2020 kiinalaiset kuluttajat ostivat tuontiruokaa noin 94,97 miljardilla eurolla. Viime vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana tuontituotteiden ostoissa oli kasvua lähes 30 prosenttia, kertoo South China Morning Post.

Lue lisää:

South China Morning Post: China’s food ‘import curtain’ set to fall, foreign firms braced for impact of new law