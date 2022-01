Pähkäiletkö, miten käyttää härkäpapua? Myllyn Paras toi markkinoille kaura-härkäpapuhiutaleen, josta puuro syntyy tuttuun tapaan

Myllyn Paras

Suolainen puurokulho maistuu kevyenä lounasruokana.

Myllyn Paras tuo vuoden alussa markkinoille puurohiutaleen, joka valmistetaan kotimaisesta täysjyväkaurasta ja härkäpavusta. Hiutaleessa on kotimaista härkäpapua reilu viidennes ja loput täysjyväkauraa.

Jos siis tähän asti olet vierastanut härkäpapua, kun et tiedä, miten sitä käyttäisi, niin kaura-härkäpapuhiutale on helppo vaihtoehto, koska sitä voi käyttää tavallisen kaurahiutaleen tapaan.

Tavalliseen kaurahiutaleeseen verrattuna uutuushiutaleessa on proteiinia lähes puolet enemmän eli 18 grammaa sadassa grammassa, kun pelkästä kaurasta tehdyssä hiutaleessa proteiinia on 13,6 grammaa. Hiilihydraattia on hieman vähemmän kuin kaurahiutaleessa, samoin rasvaa.

Kaura-härkäpapuhiutaleesta voi keittää puuron samaan tapaan kuin pelkistä kaurahiutaleista, mutta kokeilepa vaihteeksi vaikka lounaaksikin sopivaa suolaista puurokulhoa.

Suolainen puurokulho

(ohje Myllyn Paras)

2 hengelle

Ainekset

2 salottisipulia tai puolikas sipuli

2 punajuurta tai keltajuurta

1 rkl rypsiöljyä

2 ½ dl kaura-härkäpapuhiutaleita

7 dl vettä

½ –1 kasvisliemikuutio tai 1 rkl kasvis- tai sienifondia

⅓ tl mustapippuria

noin 2 rkl tuoretta persiljaa hienonnettuna

Lisää halutessasi

100 g kantarelleja tai suppilovahveroita

½ –1 tl suolaa

Valmistusohje

Puhdista ja kuori sipulit ja juurekset. Silppua sipuli ja raasta juurekset karkeaksi raasteeksi.

Kuumenna öljy kattilassa ja paahda sipulisilppu ja juuresraaste siinä.

Lisää kattilaan myös hiutaleet ja pyöräytä ne nopeasti seoksessa. Kaada päälle vesi ja mausta ohjeen mukaisesti.

Anna seoksen kypsyä 15 minuuttia (mikäli käytät sieniä, lisää puhdistetut ja pilkotut sienet 10 minuutin kohdalla).

Tarkista maku ja jaa suolainen puuro tarjolle kulhoihin.