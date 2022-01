Tutkimus: Eläinproteiinin korvaaminen kasviproteiinilla voi olla haitallista luuston terveydelle – vähentää kalsiumin ja D-vitamiinin saantia

Lari Lievonen

Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan eläinproteiinin osittainen korvaaminen ruokavaliossa kasviproteiinilla muuttaa aineenvaihduntaa ja vähentää sekä kalsiumin että D-vitamiinin saantia. Tämä voi olla haitallista luuston terveydelle.

Tutkimuksessa havaittiin, että sekä luuston muodostuminen että hajoaminen lisääntyivät, kun eläinproteiinista osa korvattiin kasviproteiinilla.

Tutkijoiden mukaan muutokset luuston aineenvaihdunnassa ja kalsiumin ja D-vitamiinin saannissa selittyvät todennäköisesti maitovalmisteiden käytön ja niistä saatavan kalsiumin ja D-vitamiinin määrän vähäisyydellä.

Tutkimus on julkaistu The Journal of Nutrition -tiedejulkaisussa viime vuoden tammikuussa.

Tutkimuksessa 136 aikuista noudatti 12 viikon ajan yhtä tutkimuksessa mukana olleesta kolmesta tutkimusruokavaliosta. Yksi tutkimusruokavaliosta oli keskimääräinen suomalainen ruokavalio, jossa noin 70 prosenttia proteiineista saadaan eläinkunnan tuotteista, ja suurin osa kasviproteiinista on peräisin viljatuotteista.

Toisessa tutkimusruokavaliossa puolet proteiineista tuli kasvikunnan ja toinen puoli eläinkunnan tuotteista. Kolmannessa ruokavaliossa eläinproteiinin osuus oli 30 prosenttia ja kasviproteiinin 70 prosenttia.

Tutkimuksessa eläinproteiinin lähteitä, sekä punaista että vaaleaa lihaa ja maitotuotteita, korvattiin lisäämällä ruokavalioihin palkokasveja, pähkinöitä, siemeniä ja viljatuotteita. Nestemäisiä maitovalmisteita korvattiin kasvijuomilla, joita ei ollut täydennetty kalsiumilla tai D-vitamiinilla. Juuston määrä oli enemmän kasviproteiineja sisältävissä ruokavalioissa pienempi kuin eläinproteiinipainotteisessa ruokavaliossa. Kaikki ruokavaliot sisälsivät kuitenkin yhtä paljon kalaa ja kananmunia.

Tutkijat huomauttavat, että, jos siirtyy kasvispainotteisempaan ruokavalioon, on tärkeää varmistaa riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti. D-vitamiinin saantisuositus aikuisväestölle on kymmenen mikrogrammaa vuorokaudessa.

