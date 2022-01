Sastamalasta pukkaa pitkäripaisen hyllylle ainutlaatuista tislettä – hunajantuotannon sivuvirtana syntyvä makea melassi oli ennen väheksyttyä sivuvirtaa

Sastamalan Suodenniemellä on monivuotisen tuotekehityksen tuloksena syntynyt tislaamoinnovaatio, joka edustaa alallaan kiertotalouden kärkeä maailmassa.

Tuori Distilling Company

Tislaamomestari Juhani Väisäsen pitelee Serbiasta ostettua tammitynnyriä – niitä käytetään 600 pullon kuukausierän valmistuksessa. Tuotantoa halutaan laajentaa kysynnän mukaan.

Ilmeisesti maailman ensimmäinen hunajatuotannon sivuvirtoja hyödyntävä jalotisle on päässyt markkinoille. Kotimaisen hunajan valmistuksessa muodostuu sivuvirtana hyvin sokeripitoista melassia, jolle perinteisesti ei ole juurikaan käyttöä löytynyt.

”Hunajamelassi on varsin vaativa raaka-aine. Se on jossain määrin antimikrobinen ja sen hyödyntäminen edellyttää biokemian tuntemusta sekä prosessitekniikan hallintaa” kertoo tiedotteessa yhtiön tislaamomestari Juhani Väisänen.

Soveltuvimman raaka-ainekierron, sekä käymis- että tislausmetelmän kehittäminen on edellyttänyt pitkällistä tutkimus- ja tuotekehitystyötä sekä yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa.

"Olemme iloisia, ja ylpeitäkin siitä, että olemme tässä ponnistuksessa onnistuneet. Kiitos siitä myös yhteistyökumppaneillemme,” Väisänen jatkaa.

Kyseessä on kotimaisesta hunajamelassista valmistettu, pitkään tynnyrikypsytetty meripihkansävyinen jalotisleviina, Tuori Spirit of Honey. Se on kotimaisista raaka-aineista käsityönä valmistettu vuosikohtainen premium-tuote.

Tislaamon mukaan tammitynnyreissä taiten kellaroituna se luo tasapainoisesti kerroksellisen makuelämyksen.

"Tuotteen maussa on brandyyn ja ruisviskiinkin vivahtavaa luonteikkuutta sekä tammen tuomaa hentoa vaniljaisuutta. Pehmeän kehittynyttä kokonaisuutta elähdyttävät hunajatisleen ainutlaatuiset aromit", tislaamon tiedote kuvailee alkoholipitoisuudeltaan 40,2-prosenttista tuotetta.

Tuori Distilling Company on on todennäköisesti Suomen pienin käsityöläistislaamo. Yhtiö on hunajatisleisiin ja gineihin erikoistunut artesaanitislaamo Sastamalan Suodenniemeltä.

Tislaamo valmistaa kirkkaita ja tammikypsytettyjä juomia puhtaista kotimaisista raaka-aineista nojautuen vuosisataisiin perinteisiin.

Yrityksen avainhenkilöiden taustasta löytyy niin lääketieteen kuin kemiankin ammattilaisia sekä monipuolista kansainvälisen tason koulutusta alkoholijuomien valmistuksesta ja arvioinnista.

