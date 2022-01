Vuoden 2022 luonnontuotteet on valittu – vuohenputki sopii monenlaisiin ruokiin, mutta sen poiminnassa kannattaa olla tarkkana!

Jarkko Sirkiä

Mustikka on luontainen E- ja C-vitamiinin lähde. Energiasisältöönsä nähden se on myös runsaskuituinen.

Vuoden 2022 luonnontuotteet on valittu. Valinnat tehtiin kolmessa kategoriassa, jotka olivat vuoden luonnonmarja, vuoden sieni ja vuoden yrtti.

Vuoden marjaksi valittiin mustikka, sieneksi mustatorvisieni ja yrtiksi vuohenputki.

Valinnat teki Suomen luonnontuotealan järjestö Arktiset Aromit ry yhteistyössä Marttaliiton kanssa. Valinnoilla pyritään nostamaan esille luonnon antimia.

Mustikan valintaa vuoden marjaksi perustellaan sillä, että se on puolukan jälkeen maamme toiseksi tärkein kaupallinen marja. Mustikka on luontainen E- ja C-vitamiinin lähde, ja energiasisältöönsä nähden se on myös runsaskuituinen.

Lisäksi mustikalla on havaittu olevan suotuisia terveysvaikutuksia verenkiertoelimistöön ja veren rasva-arvoihin.

Mustatorvisieni sisältää proteiinia, fosforia, kaliumia, rautaa, magnesiumia, mangaania ja sinkkiä. Rasvaa sienessä on vähän, ja sekin on pääasiassa pehmeää.

Myös mustatorvisieni sisältää hyödyllisiä entsyymejä, jotka voivat auttaa ruoansulatuksessa ja aineenvaihdunnassa.

Voimakkaan makuista sientä voi käyttää myös maustemaisesti. Parhaiten ohutmaltoinen mustatorvisieni säilyy kuivattuna, jolloin se on helppo murentaa ruuan sekaan.

Vuoden luonnonyrtiksi valittu vuohenputki on Arktiset Aromit ry:n mukaan runsassatoinen ja monikäyttöinen kasvi, jota viihtyy rehevillä paikoilla kuten pihoilla ja pientareilla.

Vuohenputken aluslehtiä ja ituja voidaan käyttää esimerkiksi tomaatti- ja juustoruokiin sekä keittoihin. Tuoreet versot voidaan pakastaa tai kuivata.

Vuohenputken poiminnassa on kuitenkin syytä olla tarkkana, sillä se muistuttaa useita myrkyllisiä näköislajeja.

Lisätietoja vuoden luonnontuotteista ja niiden käyttövinkkejä löytyy Arktiset Aromit ry:n sivuilta: https://www.arktisetaromit.fi/fi/reseptit/