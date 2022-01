Tiedätkö, mikä oleellinen ero on myymälässä olevalla Leipomolla ja Leipämöllä?

ROB ORTHEN

Leipomoissa leipää leivotaan jauhoista asti.

Kauppojen paistopisteleivistä on tullut suosittuja. Lämpimän leivän tuoksu houkuttelee asiakkaita kauppaan, ja yhä useampi lähtee kaupasta vasta paistettu leipä kassissaan.

Fazer on nimennyt myymälöissä sijaitsevat leipomonsa Fazer Leipureiksi. Fazerin viestintäasiantuntija Meri Marttinen korostaa, että Fazerin myymäläleipomoissa leivotaan leipää alusta asti Fazerin oman myllyn kotimaisista jauhoista patalepoineen ja nostatuksineen. Leipomoissa aletaan jo aamukuudelta muotoilla ja paistaa edellisenä päivänä valmistettuja, hyvin levänneitä taikinoita.

Fazer Leipurit -myymäläleipomoita on Suomessa jo 120 ja Virossakin kymmenen. Marttisen mukaan suosio on kasvanut sitä vauhtia, että osaavista leipureista on kova pula.

Lantmännen Unibake Finlandillakin on myymäläleipomoita, jotka ovat nimeltään Vaasan Leipämöitä. Ne eivät oikeastaan ole leipomoita, vaan paistopisteitä, sillä leivät tehdään paistamista vaille valmiiksi muualla ja vain paistetaan kaupassa olevassa paistopisteessä joko esivalmiista tuotteista tai taikinoista.

Vaasan Leipämöitä on Suomessa noin sata.

Kaikkia uunituoreena myytäviä leipiä Fazerkaan ei leivo myymälässä. Sen uusin Kiireetön-paistoleipäsarja leivotaan Fazerin uudella linjalla Lappeenrannassa ja paistetaan myyntiin kaupassa. Sarjassa on yksitoista leipää.

Myös Lidlillä on paistopisteitä, joissa on tarjolla noin 50 vakiotuotetta ja lisäksi vaihtuvia leivonnaisia. Jotkut tuotteista on valmistettu Suomessa ja osassa on käytetty myös kotimaista viljaa. Yli puolet Lidlin paistopisteleivonnaisista tulee ulkomailta.

