Suomi mukana ensimmäisen kerran kansainvälisessä ruokakampanjassa – Pro Luomu sai EU:lta yli miljoona euroa luomutuotteiden menekin edistämiseen

EU on myöntänyt Pro Luomu ry:lle yli miljoonaa euroa luomutuotteiden menekinedistämiseen Suomessa. Rahoitus on osa EU:n vihreän siirtymän tavoitteita, yhdistys tiedottaa. Hanke on ensimmäinen Suomessa toteutettava kansainvälinen yhteishanke maataloustuotteiden menekinedistämiseksi, yhdistys tiedottaa Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on lisätä EU:n luomumerkin tunnettuutta ja kuluttajien luottamusta luomuun sekä lisätä luomun myyntiä Suomen lisäksi Ruotsissa, Alankomaissa ja Belgian Flanderissa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 4,53 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on 1,55 miljoonaa euroa. EU rahoittaa hankkeen budjetista 80 prosenttia. EU-rahan lisäksi Suomen osalta rahoituksessa ovat mukana 13 Pro Luomun jäsenorganisaatiota: Arla, Atria, Biodynaaminen yhdistys, DAVA Foods Finland, Helsingin Mylly, Kesko, Midsona Finland, MTK, SLC, Snafu, SOK, Tamminen ja Valio. Työ luomun eteen alkaa helmikuussa ja näkyy toden teolla syksyllä muun muassa ulkomainonnassa, sosiaalisessa mediassa ja päivittäistavarakaupoissa. Pro Luomu toimii maa- ja metsätalousministeriön kutsusta maamme EU-luomulähettiläänä, joka työskentelee luomutuotannon kehittämiseksi Suomessa osana EU:n luomun toimintasuunnitelmaa. Euroopan komission tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä EU:n pelloista 25 prosenttia on luomua. Suomessa luomuviljellyn peltoalan osuus on noin 14,5 prosenttia ja luomutuotteiden osuus vähittäiskauppojen markkinoista 2,6 prosenttia. Aiheet EU:n luomumerkki Pro Luomu luomu luomutuotanto luomutuote