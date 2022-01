Onko raha tiukassa? Kokeile Lottaruokaviikon pula-ajan reseptejä

Lottamuseon kokoelma

Muonitus oli lottien toiminnan ydintä, ja lotat olivat tarkan markan mestareita.

Parhaillaan vietetään Kansallista Lottaruokaviikkoa, jonka teemana on tarkan markan budjetti. Viikon jokaiselle päivälle julkaistaan ruokaohje, joka pohjautuu lottien pula-ajan resepteihin.

Pula-aikana tarveaineita oli niukalti eikä mitään heitetty pois. Edellisen päivän ruualta jääneet tähteet hyödynnettiin seuraavan päivän ateriassa.

Esimerkiksi tiistaina listalla oli pula-ajan perunakeitto. Siihen tulevat perunat pestään huolella ja kuoret otetaan talteen. Niistä valmistuu rapeita perunasipsejä seuraavan päivän kurpitsakeiton ryydittämiseksi. Sipsit valmistetaan ravintoaineita säästäen, kertoo Susanna Hietanen, Museokahvila Lottakanttiinin vastaava.

Pula-aikana käytettiin paljon kasviksia ja kalaa ja riistaa. Lihaa, sokeria ja rasvaa oli harvoin tarjoilla. Leivonnaisohjeissa komeili usein kurpitsa.

"Kurpitsa on monikäyttöinen ja ympäri vuoden saatava vihannes, joka sopii niin makeaan kuin suolaiseen. Kuidun osuus on siinä suhteellisen pieni, joten myös sen siemenet kannattaa käyttää. Mitä oranssisempi malto, sitä enemmän siinä on beetakaroteeneja. Kurpitsa sisältää myös A, B, E, K ja C-vitamiinia. Siemenissä on proteiinia, magnesiumia, rautaa ja K-vitamiinia, Hietanen luettelee.

Keskiviikon Lottaruokaviikon ohje onkin kurpitsakeitto, jonka päälle ripotellaan edellä mainittuja perunankuorisipsejä.

Tilliliha tuo monelle vanhemmalle ihmiselle muistoja kouluajalta. Pula-aikana tilliliha oli sunnuntairuokaa, ja se tehtiin 1920- ja 30-luvulla lampaasta, mutta nykyään naudan- tai vasikanlihasta. Tillilihaa syödään tosin harvoin, sillä entisajan koulukeittiöstä moni muistaa siitä lihan purukumimaisen sitkeyden ja kastikkeen limaisuuden.

Hietanen soisi tillilihalle maineenpalautuksen. "Se, mitä kouluissa vielä 90-luvuilla tarjottiin, kumista lihaa ja harmaata liisteriä, ei ole ollut tillilihaa vaan jotakin aivan muuta. Oikeasti tillilihan pitää olla suussa sulavaa. Valmistus vie aikaa, koska lihan pitää antaa hautua pitkään", Hietanen neuvoo.

Lottaruokaviikolla tilliliha on vuorossa perjantaina. Torstaina tehdään hernekeittoa ja pullavanukasta, lauantaina kaalikeittoa ja sunnuntaina talvivihanneskeittoa.

Pula-ajan reseptit ja vinkit löytyvät sivulta https://www.nostalgisetnaiset.fi/

