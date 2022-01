Siskonmakkarasta voi kokata muutakin kuin keittoa – kokeile vaikka joka grillikiskan suosikkiannosta makkaraperunoita

Jaana Kankaanpää

Makkaraperunoihin voi käyttää myös edelliseltä aterialta tähteeksi jääneet perunat.

Siskonmakkaran nimellä ei ole mitään tekemistä siskon kanssa. Nimi juontaa juurensa ranskan kielen sanaan saucisse ja tarkoittaa ruokamakkaraa. Siskonmakkara on muovikuoreen pakattu raakamakkara. Makkarakuoresta puristetaan ulos pieniä palleroita pannulle, pataan tai kattilaan kypsymään. Miedonmakuinen raakamakkarapallero turpoaa ja kypsyy nopeasti.

Siskonmakkarakeitto on ruokaisaa ja maistuvaa talvipäivän ruokaa. Varaa makkarakeittoa 3–5 desilitraa ruokailijaa kohti. Maukas liemi syntyy fondista tai liemikuutioista. Valitse kaupasta tuotteita, joihin ei ole lisätty natriumglutamaattia arominvahventeeksi. Koska liemikuutioissa ja makkarassa on suolaa, niin keittoa ei välttämättä tarvitse lisämaustaa suolalla. Kannattaa maistaa valmista keittoa ja sitten lisätä mausteita tarpeen mukaan.

Pakasteena myytävät suikaloidut perunat, sipulit ja keittojuurekset nopeuttavat keiton valmistumista. Pieni chililisäys antaa mukavaa lisäpotkua keittoon. Chilin voi lisätä esimerkiksi ruokakerman muodossa.

Makkaraperunat on pikaruokaa silloin, kun edelliseltä aterialta on jäänyt keitettyjä perunoita. Mikäli keität varta vasten perunoita tähän ruokaan, niin jätä ne hiukan napakoiksi. Perunoita ei tarvitse kuoria, vaan ne voi paistaa kuorineen lohkottuina. Kuori paistuu rapeaksi pannulla. Karkea Dijonin sinappi, jossa on kokonaisia sinapinsiemeniä, tekee perunoista mukavan kirpakoita.

Makkaraperunat

2 annosta

Ainekset

4 (400 g) perunaa

1 sipuli

1 rkl voita

1 rkl karkeaa sinappia, Dijon maille

1/4 tl suolaa

1/4 tl mustapippurirouhetta

1 pkt (250 g) siskonmakkaroita

2 rkl ruohosipulisilppua

Kurkkusalsa

1/2 (100 g) kurkkua

1 tl valkoviinietikkaa

1 rkl inkivääriä raastettuna

1 tl sokeria

ripaus suolaa

1/2 dl ruohosipulisilppua

Lisäksi

(chili)ketsuppia

Valmistusohje

Keitä hyvin pestyt perunat suolalla maustetussa vedessä lähes kypsiksi. Saavat jäädä napakoiksi, koska ne paistetaan vielä pannulla. Kuori jäähtyneenä ja leikkaa lohkoiksi. Voit lohkoa myös kuorineen.

Kuori ja leikkaa sipuli ohuiksi renkaiksi. Jos sipuli on iso, niin puolita renkaat.

Sulata voi pannulla ja purista pannulle siskonmakkaroista palleroita. Kääntele hetki ja lisää sinappi, perunalohkot ja sipulit. Kääntele aineksia pannulla, kunnes kaikki pinnat ovat ruskistuneet, noin 5 minuuttia. Mausta perunat suolaripauksella ja mustapippurirouheella. Ripottele lopuksi annokselle ruohosipulisilppua.

Valmista perunoiden kiehuessa kurkkusalsa. Viipaloi kurkku ja leikkaa viipaleet suikaleiksi. Laita suikaleet kulhoon tai purkkiin ja lisää mausteet. Laita kansi tai lautanen päälle ja ravistele hetki.

Laita makkaraperunoita lautaselle. Mausta annos chiliketsupilla ja tarjoa lisäksi kurkkusalsaa.

Katso lisää siskonmakkaraohjeita MT Ruoka -reseptihaku