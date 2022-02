Hunajamarinadin "isä" kertoo, mikä on hunajamarinoitujen broilersuikaleiden menestyksen takana – Suomen suosituin kanaruoka täyttää jo 30 vuotta

Jarkko Sirkiä

Kariniemen hunajamarinoidut suikaleet ovat pysyneet myynnin ykkösenä, vaikka rinnalle tuli heti alkuun myös valkosipuli ja mandariini.

Ensimmäiset hunajamarinoidut broilerfileesuikaleet tulivat markkinoille talvella 1992. Sitä ennen broilerruoka oli tarkoittanut lähinnä pakastebroileria, jonka valmistaminen vaati aikaa, kun lintu piti ensin sulattaa, sitten maustaa ja lopuksi kypsentää uunissa.

"Pakastebroilerista ruuan tekeminen oli semmonen kolmen päivän tinki", kuvailee tuolloin Kariniemen tuotekehittäjänä toiminut Vesa Saarenmaa.

Sitten alkoi tulla marinoituja tuotteita, mutta kaikissa tuotteissa marinadi oli sama punainen – puhuttiin konsernimarinadista, jossa koipi-reidet tai rintaleikkeet makasivat. Ne valmistettiin uunissa, ja broilerinlihaa syötiin edelleen aika harvoin, kerran, pari kuukaudessa.

"Mietittiin, mitä broilerista voisi laittaa viikolla helposti töistä kotiin tullessa", Saarenmaa kertoo.

Tuotteen pitäisi siis olla nopea valmistaa ja maistua lapsiperheille. Keksittiin hunaja, koska ajateltiin, että lapset pitävät hunajasta ja makea sopii kanan kanssa. Ja niin se sopikin.

Väriä piti vielä säätää. Punaista ei haluttu, mutta keltainen oli aluksi todella neon-keltainen, joka jätti jäljen leikkuulautaan.

"Mutta keltaisuus oli uutta ja tunnistettavaa ja se toi mieleen myös curryn, joka liitettiin kanaan", Saarenmaa kertoo. Väri sai jäädä.

Makea, keltainen ja helppokäyttöinen uutuus löi itsensä läpi suomalaisten ruokapöytiin ja on pysynyt kolmekymmentä vuotta lähes ennallaan. Suolan määrää on tosin vähennetty ja natriumglutamaatti jätetty pois, mutta edelleen Kariniemen hunajamarinoidut broilerfileesuikaleet ovat myydyimpiä, vaikka rinnalle on tullut muitakin vaihtoehtoja.

Myös muut valmistajat alkoivat tehdä hunajamarinoituja tuotteita.

Suomalaisten siipikarjanlihan kulutus on kaksinkertaistunut vuodesta 2000 ja on jo noin 27,5 kiloa luullista lihaa henkeä kohti vuodessa. Valkoinen siipikarjanliha on ohittanut sian- ja naudanlihan.

"Siipikarjanlihan kulutus lähti pienestä alusta 1970-luvulla. Nyt se on lihalajeista suosituin ja 2000-luvulla kulutuksen kasvu on ollut todella voimakasta", toteaa HKScanin Suomen markkinointijohtaja Mikko Järvinen.

Järvinen pitää suosion salaisuutena sitä, että broilerruuissa megatrendit kohtaavat: helppoa, terveellistä, hyvän makuista ja vielä ilmastonkin kannalta hyvä valinta.

"Hunajakin vaan pötkii. Meillä on jo kaksitoista tuotetta hunajavalikoimassa", Järvinen iloitsee.

Marinoitujen broilertuotteiden myynnin osuus HKScanin valikoimissa on noin 90 prosenttia. HKScanin ravitsemusasiantuntija Soile Käkönen kumoaa luulon, että marinoimalla tuotteille saataisiin huomattavasti lisää säilyvyysaikaa. "Hunajamarinoiduilla säilyvyys on kaksi vuorokautta pitempi kuin marinoimattomilla. Marinadi myös maustaa ja mureuttaa lihaa."

Hunajamarinadiin käytetään kukkaishunajaa, jota HKScanin mukaan ei saa kotimaasta riittävästi, vaan se täytyy tuoda ulkomailta.

