Valmisruokien suosio ja valikoima kasvaa, mutta kärkipaikkaa pitää tuttu klassikko

Carolina Husu

Valmisruokien valikoima kaupassa kasvaa jatkuvasti. Raaka-aineiden kotimaisuuden voi päätellä Hyvää Suomesta -joutsenmerkistä.

Valmisruokien myynti on kasvanut korona-aikana, kun työpaikkojen lounasruokalat ovat olleet kiinni ja etätyöläiset ruokailevat kotona. Myös ikääntyneiden ja yksin asuvien määrän kasvu lisää valmisruokien suosiota.

Saarioisten teettämän tutkimuksen mukaan jopa 87 prosenttia suomalaisista syö valmisaterioita vähintään kerran kuukaudessa, kun vastaava luku vielä vuonna 2018 oli 68 prosenttia.

Myynnin kasvaessa on kasvanut myös valikoima.

Saarioinen on valmisruokien markkinajohtaja. Sen valikoimissa on noin kuusisataa tuotetta, ja se valmistaa niistä 97 prosenttia Sahalahdella, Valkeakoskella ja Huittisissa. Noin kolme prosenttia tuotteista tulee Viron Raplassa olevalta Saarioinen Eesti tehtaalta eli lähinnä käsityönä tehtävät salaatit ja leivät.

Vaikka Saarioisten valikoima on kasvanut, klassikkotuotteet pitävät pintansa. Saarioisten maksalaatikko on edelleen Suomen ostetuin valmisruoka-ateria, kertoo johtaja Tia Yrjölä Saarioisilta.

Myös yhden hengen annosaterioiden, kuten puurojen ja keittojen, myynti on kasvanut voimakkaasti, Yrjölä kertoo.

Atrian ylivoimainen ykkönen on pinaattiohukaiset. Suosittuja ovat myös Forssan salaatit, Atria pizzat ja mikroannokset.

Myös Atrialla on huomattu yhden hengen mikroaterioiden suosio, samoin heti syötävien On the Go -tuotteiden kysynnän kasvu.

Uutuuksista Atria povaa menestystä pannuaterioille, jotka kuumennetaan nopeasti pannulla ja keitetään itse lisuke. "Ateria valmistuu useammalle hengelle ja onnistuminen on varma", lupaa viestintäpäällikkö Marja Latvatalo Atrialta.

Myydyimmät HK valmisruuat ovat pyttipannu, kalapaistos ja kanaviillokki. HKScanilla on myös Via-valmisruokasarja, jossa eniten myydään kana-sitruunarisottoa, pasta bolognesea ja intialaista kanacurrya.

"Odotamme vahvaa suosiota myös Vian uusille salaattiaterioille sekä Leipäbaari-paninileiville ja lihapiirakan kanaversiolle", kertoo markkinointijohtaja Mikko Järvinen HKScanilta.

Valmisruuissa panostetaan nyt myös laatuun. Saarioinen toi vuosi sitten markkinoille ravintoloitsija ja kokki Sikke Sumarin kanssa suunnitellun Italia lautasella -sarjan. HKScanin keulakuva on Kape Aihinen, ja yhtiö odottaa vahvaa myyntiä uusille tuoreaterioille, jotka kokit valmistavat Vantaan uudessa tuorekeittiössä.

Atrialla on Artesaani-sarja, johon se lanseeraa uutuutena Saaristomeren kirjolohesta ja suomalaisesta silakasta tehdyt kalapihvit smetanakastikkeella pinaatti-perunamuusin kera.

Vaikka suomalaisten ruokatalojen valmisruuat tehdään pääosin Suomessa, raaka-aineista osa tulee ulkomailta. Esimerkiksi Saarioisen valmisruokien raaka-aineista peräti neljännes on ulkomailta tuotua ja liharaaka-aineesta viidennes.

"Ulkomainen naudan, sian, kalkkunan ja broilerin liha tuodaan EU:n alueelta. Poronlihaa tuomme Suomen lisäksi Ruotsista ja saksanhirvi tulee Uudesta-Seelannista", kertoo Saarioisten Yrjölä.

Atria ilmoittaa, että kaikissa Atria-merkin tuotteissa liha on kotimaista.

