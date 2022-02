Yritykset olleet hitaita ravitsemussitoumuksen tekoon – yli kolmannes sitoumuksista tehty kasvisten käytön lisäämiseksi

Kari Salonen

Ravitsemussitoumuksissa on edistetty kasvisten käyttöä muun muassa järjestämällä kaupoissa kasviskampanjoita.

Vuodesta 2017 lähtien käytössä ollut vapaaehtoinen Ravitsemussitoumus-toimintamalli ei ole herättänyt laajaa innostusta yrityksissä. Vasta 20 ruoka-alan toimijaa on lähtenyt siihen mukaan.

Ravitsemussitoumuksia on laadittu 63, ja niihin on kirjattu 74 toimenpidettä ravitsemuksen parantamiseksi. Yli kolmannes toimista liittyy kasvisten käytön lisäämiseen: kasvisruokien tarjontaa on lisätty oppilaitoksissa, kaupoissa on järjestetty kasviskampanjoita ja kasvisten käyttöön on rohkaistu uusilla ruokaohjeilla ja kasvipohjaisilla tuotteilla.

Ravitsemussitoumuksen on tähän mennessä tehnyt kahdeksan elintarvikealan, kolme kaupan alan ja kahdeksan ruokapalvelujen edustajaa sekä yksi järjestö.

Ravitsemussitoumus-toimintamallissa ruoka-alan toimijat sitoutuvat edistämään ravitsemussuositusten toteutumista. Sitoumukset voivat liittyä kahdeksaan sisältöalueeseen: suola, sokeri, rasvan laatu, kasvikset, tuotteet lapsille, annos- ja pakkauskoot, lounaat/ateriat/välipalat ja ruokaohjeet.

Ravitsemussitoumukset kirjataan Valtionneuvoston kanslian ylläpitämälle Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen sitoumus 2050-verkkosivustolle.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen kiittää jo tehtyjä sitoumuksia monipuolisuudesta. Mukaan tulisi kuitenkin saada paljon uusia ja erilaisia ruoka-alan toimijoita.

