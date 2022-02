Söin täällä: Tummahämyinen inkoolaisravintola paljastui saariston kätketyksi helmeksi, joka hurmasi ruokahifistelijän

The Berg-ravintolan menu vaihtuu lähes kuukausittain sesongin mukaan.

Et arvaakaan, mitä löydät, kun ajat tunnin verran Helsingistä Inkooseen ja Bärösundiin. Viime vuonna kesäkuussa meren ääreen, kallioille avattu The Barö on luontoon sulautuva hotelli- ja ravintola-alue, joka antaa kävijälleen monenlaista elämystä ja ylellisyyttäkin.

Tumman hämyinen 35-paikkainen The Berg -ravintolasali sulautuu suurten ikkunoiden kautta upeaan saaristolaismaisemaan. Ruokatuote huokuu alueen aitoja ja puhtaita raaka-aineksia ja niistä sydämellä tehtyä ruokaa sekä palvelua. Kaiken pohjana ovat paikalliset tuotteet ja pohjoismainen keittiö. Kuhat, siiat, hauet ja silakat saadaan pääasiassa lähikalastajilta. Ravintola elää sesongin sykkeessä, ja menu vaihtuu lähes kuukausittain.

Ruuille on taitavalla maulla valittu myös laadukkaat juomakumppanit. Illan voi aloittaa vaikka opastetulla sampanjatastingillä.

The Berg tarjoilee à la carte lounasta ja illallista. Kolmen ruokalajin menu maksaa 39–55 euroa ja viinipaketti siihen on noin 35 euroa. Ennen joulua menussa oli muun muassa kielenvievänä alkuruokana 42-asteiseksi kypsennettyä jääkellarinlohta seuranaan pikkelöityä retikkaa ja rapsakkaa tattarikeksiä. Talon ”hauki-wallenberg” oli tehty hyvin persoonallisesti eli rapeaksi paneroidun ja uppopaistetun pallon sisältä suuhun suli ihana inkoolaisperunasose, jonka joukossa oli haukea. Höysteenä pikkelöityä fenkolia ja simpukkakastiketta.

Pääruokana maistui peuraa kahdella tavalla, osso bucona ja fileenä katajanmarjalla maustetun puolukkakastikkeen ja haudutetun kaalin kera. Aterian huipennuksena stout-oluesta valmistetulla siirapilla höystetty marenki, jonka alta paljastui paahdetulla voilla maustettu stoutjäätelö ja karpalot. Ja kaikkia annoksia hellivät täydellisesti valitut juomat.

"Haluamme Barössä antaa asiakkaallemme unohtumattoman nautinnon kauniissa saaristolaisympäristössä", korostavat keittiömestari Lauri Saarikoski ja ravintolapäällikkö Henri Virtanen.

Tämä asiakas oli ainakin ruokaelämyksestä täydellisen onnellinen.

The Berg, Barösundintie 679, 10270 Inkoo