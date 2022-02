Onko teekupposesi kitkerää lientä tai puuttuuko siitä maku? Näin vältät yleisimmät mokat haudutuksessa

Pekka Nihtinen

Tänään vietetään teen päivää. Camellia sinensis, Kiinan kamelia, tunnettiin Kiinassa jo tuhansia vuosia sitten lähinnä lääkinnällisistä ja virkistävistä ominaisuuksistaan. Eurooppaan tee rantautui 1600-luvun alussa.

"Yleisin moka on hauduttaa teetä liian lyhyen tai pitkän aikaa. Siitä voi tulla kitkerää ja se ei maistu hyvältä", kertoo teeasiantuntija Pekka Nihtinen.

Musta tee on suomalaisilla yleisin ja tavallisin teelaji. Sitä haudutetaan 4–5 minuuttia. Vihreää teetä haudutetaan tyypillisesti 2–3 minuuttia. "Sitä ei sovi laittaa kiehuvaan veteen, sillä se tappaa aromit", Nihtinen kertoo.

Teen lehdet turpoavat avautuessaan vedessä. Haudutusvälineen pitää olla niin iso, että teen lehdet pääsevät aukeamaan ja kosketuksiin veden kanssa.

"Pienessä metalliverkkokuulassa lehdet ovat niin tiiviisti, että maku, väri ja aromi jäävät kuulan sisään."

Maku paranee, kun kupillisen antaa jäähtyä hieman.

"Teetä ei kannattaisi juoda liian kuumana. Kun sen antaa jäähtyä 50–60 asteeseen – niin, että kupin pitely tuntuu käsissä mukavalta – se maistuu paljon paremmalta."

Nihtisen mukaan ihmisen makuaisti toimii paremmin, kun juoma on viilentynyt.

Suomessa kahviloissa ja ravintoloissa on tarjolla yhä enemmän irtoteetä. 1980–90-luvulla esimerkiksi Helsingissä pussitee dominoi tarjontaa. "Tilanne on paranemaan päin."

Vuonna 2003 perustettu Teen Ystävät -yhdistys on ajanut irtoteen asiaa. Yhdistys edistää suomalaista teekulttuuria.

Nihtinen toivoo, että seuraava askel olisi teen tarjoaminen kannussa. "Sitä saisi silloin enemmän ja se on parempaa, kun se on haudutettu kannussa."

Tänään sunnuntaina vietetään teen päivää seitsemännen kerran. Päivää vietetään vuosittain 6. helmikuuta, Tean nimipäivänä.

Teekaupat järjestävät Teen Päivään liittyviä tapahtumia joko paikan päällä liikkeissään tai tilanteesta riippuen nettitapahtumina.

Teekulttuuri on kehittynyt viime vuosina. Suomeen on tullut lisää teekauppoja, joista monella on hyvin toimiva nettikauppa, kerrotaan Teen Ystävien tiedotteessa.

Suomessa teetä kulutetaan noin 300 grammaa asukasta kohti vuodessa. Se tarkoittaa 27 litraa uutettua teetä. Tee on neljänneksi suosituin juoma Suomessa veden, kahvin ja maitotuotteiden jälkeen, THL:n FinRavinto 2017 -tutkimus kertoo.

Teetä nautitaan myös juhlajuomaksi alkoholittomana drinkkinä tai päivällisellä viinin sijaan.

Puutarhaliikkeissä tulee toisinaan vastaan teepensaita. Kannattaako oma pensas hankkia ja pistää kuivat lehdet kuppiin?

"Ei. Teekasvi vaatii melkoisen jalostuksen ja oikean ilmaston tuottaakseen hyvää teetä. Ei kannata missään vaiheessa alkaa tekemään itse", Nihtinen vastaa.

Teenlehtiä käsitellään eri tavoin lehtien keräämisen jälkeen. Valkoinen tee on ainoa, jossa lehdet jätetään kuivumaan.