Söin täällä: Miltä maistuu Myrskylä tai rautakauppa? Sen voi testata Porvoossa

Ravintola historiallisessa rautakaupan kiinteistössä on tullut tunnetuksi pizzoistaan.

Gabrielin pizzassa on täytettä reunoja myöten.

Porvoon Jokikadulla toimi pitkään rautakauppa historiallisessa 1700-luvun rakennuksessa raatihuoneen torin vieressä. Vuodesta 2012 kaupan tilalla on toiminut ravintola Gabriel 1763, joka on saanut nimensä Gabriel Hagertista, kivitalon tuolloin rakennuttaneesta pormestarista.

Ravintola on tullut tunnetuksi gourmet-pizzoistaan. Sen nimikkopizza on Rautakauppa, jossa on muun muassa poroa ja tattia. Valitsen kuitenkin tällä kertaa Myrskylän ja seuralainen haluaa maistaa Rautakauppaa.

Ennen pizzoja tarjoilija tuo pöytään öljyä tirisevää foccaccia-leipää pahimpaan nälkään.

Myrskylä ei petä. Lähes rapeaksi paistetun pizzan päälle on paistamisen jälkeen levitetty lämminsavulohta, ilmeisesti Myrskylän savusta, piparjuurikreemiä ja kirjolohenmätiä. Tuore tilli ja ruissipsimurut täydentävät makunautinnon. Pizza tulee syödyksi reunoja myöten, sillä täytettä on reunoille asti.

Rautakauppa-pizzassa on pororouheen ja sienten lisäksi runsaasti pehmeäksi paahdettuja valkosipulinkynsiä. Ei huono valinta sekään.

Gabrielissa on myös lyhyt á la carte -lista, jos ei välitä pizzasta, sekä arkisin lounas.

Gabriel 1763, Jokikatu 20, Porvoo

Lue myös:

Söin täällä: Kotkalaisravintolan yllätysmenussa yllättävin on pääruoka

Autohallien keskeltä löytyy joka vävypojan keidas: Anoppila, joka tarjoaa rehtiä kotiruokaa retrorekvisiitan keskellä