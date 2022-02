Kansalaisaloite vaatii ilmaisia ruokia myös ammattiopiston ympäristöalalle – "Työ vielä fyysisempää kuin puutarha- ja maatalousalalla"

Niko Nyrhinen

Kansalaisaloite vaatii, että ympäristöala lisätään ammattiopiston ruokailukorvauslakiin. Riveria ammattiopiston Kiteen yksikössä kylvettiin ohraa koulutilan pellolla toukokuussa 2018.

Ympäristöala pitää lisätä ammattiopiston ruokailukorvauslakiin, vaaditaan tuoreessa kansalaisaloitteessa.

Oikeusministeriön kansalaisaloite.fi-verkkopalveluun on jätetty 12. helmikuuta aloite fyysisten alojen ruokailukorvauksen liittämisestä ympäristönhoitaja-alaan.

Hevostalouden, metsäalan, maatalousalan ja puutarha-alan perustutkintokoulutuksessa opiskelevalla on oikeus maksuttomaan ruokailuun, johon kuuluu päivittäisen aterian lisäksi aamiainen ja päivällinen. Edellytyksenä on, että opiskelijan päivä on tavanomaista työpäivää pitempi.

Asetus tuli voimaan marraskuussa 2019.

"Ympäristöalaa ei tähän lakiin ole lisätty vaikka ympäristöalalla päivät ovat yhtä pitkiä ja työ vielä fyysisempää kuin puutarha- ja maatalousalalla", aloitteessa kerrotaan.

Aloitteen tekijöiden mielestä ympäristöala täyttää kaikki lain kriteerit, joten se pitäisi lisätä lakiin.

Kannatusilmoituksia oli perjantaina kertynyt 20.

