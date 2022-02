Savoniassa restonomiopiskelijoista toivotaan tulevan lähiruokalähettiläitä – avainasemassa yhteistyö tuottajien kanssa

"Meillä on vahvuutena, että ruuantuotanto on täällä lähellä ja restonomiopinnoissa on mahdollisuus vierailuihin lähitiloille", toteavat opettajat.