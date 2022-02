"Kun kulut nousee, on saatava parempi hinta, niin minäkin teen" – ravintoloitsija Henri Alén ihmettelee, ettei tuottajahintoihin ole saatu korotuksia

Sanne Katainen

Ratkaisu tuottajien ahdinkoon löytyy koko ketjun yhteistyöstä, uskoo Henri Alén. "Nyt ongelma on, että tuottaja on ketjussa alhaalla kiristysruuvin välissä: panosten hinnat määrää tuotantotarviketeollisuus, raaka-aineen hinnan elintarviketeollisuus, jolle hinnan asettaa kauppa."

Henri Alén pyörittää Helsingissä neljää ravintolaa ja on tuttu myös Master Chef -kokkikisan tuomarina. Viime viikolla hän otti viestipalvelu Twitterissä kantaa tuottajien ahdinkoon kommentoimalla, että tuottajalla on synkät ajat, ja kysymällä kaupalta, kuka tekee itselleen korvaamattoman maineteon maksamalla vähän ekstraa.

Twiitti nostatti keskustelun siitä, kuka tuottajalle maksaa, kauppa vai teollisuus, ja pitäisikö myös ravintolan, joka ostaa suoraan tuottajalta, maksaa enemmän.

Pitäisikö, Henri Alén?

"Tottakai pitäisi. Kun kulut nousee, tuotteesta on saatava parempi hinta. Niin minäkin teen. En kysy, että anteeksi, onko ookoo, että nostan hintaa kymmenen senttiä. Alkutuotannossa pitää olla ihan samoin: on saatava parempi tuotto tehdylle työlle silloin, kun homma ei kannata. Sitä ei tarvitse hävetä. Se on yrittämisen perusidea."

Alénin mielestä tuottajien ahdinko tuntuu ravintola-alalla jopa liian vähän, vaikka ravintola-ala ymmärtää helpoiten hintojen nousun.

"Minultakin kysyy joku possunkasvattaja varovasti, että jos joutuu nostamaan hintaa 30 senttiä, niin loppuuko kauppa. Se on ihan absurdia. Jonkun pinjansiemenen tai kahvin hinta voi nousta 20 prosenttia. Se kirpasee, mutta hinta on se mikä se on. Sitten kotimaassa mietitään, voiko nostaa hintaa kymmenen senttiä, ja kuitenkin tiedetään, millaiset paineet tuottajilla on: tuotantopanosten hinnannousu, viime kesän huono sato, energiakustannukset."

Alénista on ihan selkeää matematiikkaa, että hintoja on pakko pystyä nostamaan. "Se on fakta, ei mielipidekysymys", Alén paukuttaa.

Tuottajien ahdingon pitäisi kiinnostaa kaikkia elintarvikealalla olevia, Alén haastaa.

"Suomessa pitäisi ymmärtää, että ruokakulttuuri on kokonainen ruokajärjestelmä, johon liittyvät tuottajat, teollisuus, kaupat, matkailu, maabrändi, ne kaikki. Alkutuotanto on sen koossapitävä liima. Meille on vaikea saada matkailijoita, jos meillä ei ole omaa ruokaa, ja ravintoloiden on vaikea erottua kansainvälisesti, jos ei ole mitään omaa, mitä tarjota. Jos oma ruuantuotanto romuttuu, niin lirissä ollaan!"

Alén muistuttaa, että hän ei ole poliitikko eikä hän siksi osaa sanoa muuta ratkaisua tuottajien akuuttiin ongelmaan kuin että alkutuotantoon pitää saada lisää rahaa.

Pitäisikö ravintoloiden suosia kotimaisia raaka-aineita, vaikka ne maksaisivat enemmän kuin ulkomailta tuodut? Alénin mielestä kyllä, mutta ei siksi, että ne ovat suomalaisia, vaan siksi, että niissä on lisäarvo.

"Kyse on siitä, että suositaan laatua. Suomessa ei käytetä antibiootteja siten kuin muualla ja tuotanto on eettistä. Se on osa hintaa eikä se tule ilmaiseksi. Maksan mielelläni siitä, että tiedän, mistä ruoka tulee ja miten se on kasvatettu. Se on se lisäarvo, minkä pitää näkyä hinnassa."

Alén huomauttaa, että hän ei usko tuputtamiseen tyyliin "osta kotimaista, koska joku on lirissä". "Harvemmin ostopäätöksiä tehdään sillä perusteella."

Tärkeä oivallus kokille oli, että kun ennen maksettiin ruuan mausta ja raaka-aineesta, niin nykyisin maksetaan myös siitä, miten ruoka on tuotettu.

"Ravintoloitsijana minulle on iso arvo se, että myytävä tuote kestää myös eettisen tarkastelun liittyen työoloihin ja eläinten hyvinvointiin. Haluan maksaa myös siitä. Eikä vain siitä, että liha on hyvän makuinen ja murea."

Alén kuuluu Reijo Karhisen kokoamaan Yhteinen ruokapöytä -forumiin, joka pohtii suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuutta. Tämä ryhmä on ollut hiljaa nykytilanteen suhteen.

Alénin mukaan ryhmässä työstetään kaiken aikaa ratkaisuja suomalaisen ruuan menestymiseksi pitkällä tähtäyksellä. Yhteistyö ja ruokavienti ovat avainasemassa.

"Me ollaan pieni porukka siellä, mutta tärkeintä, että kansakuntana ymmärrämme ruokakulttuurin ja ruuan merkityksen ja saamme päättäjät ja koko kansan talkoisiin."

Lue myös:

Huippukokki Twitterissä: "Tekee pahaa alkutuottajien tilanne Suomessa"

"Toteutuneet ja luvatut korotukset lihan sekä kananmunan hintaan täysin riittämättömiä" – MTK-Etelä-Pohjanmaa: Ratkaisun avaimet kaupalla ja elintarviketeollisuudella

Sari Essayah: Hallitus kädetön maatalouden ahdingossa – "keskustakin on unohtanut viljelijät"