Söin täällä: Ylöjärven Pepperissä maittava maalaissalaatti täytti heti kättelyssä ja mehevän burgerin sai lihaisalta maistuvalla kasvispihvillä

Katja Lamminen

Ravintola Pepper Ylöjärvellä keräsi lauantai-iltana kaikenikäistä porukkaa ja tunnelma oli kodikas. Ainoa miinus olivat hirvittävät jenkkirenkutusjoululaulut, mutta sepä ei juuri tässä vaiheessa vuotta ole ajankohtainen haitta. Parhaiten Pepperiin sopisi ehkä rokki, muttei liian isolla.

Nälkä kurni isosti, joten otimme alkuun ruokaisat maalaissalaatit. Vaikka kyse oli alkuruokakoosta, niihin sai tilata lisämaksusta lisukkeita. Itse otin puolikkaan vuohenjuustokiekon ja seuralaiseni broileria. Annoksessa oli myös papuja, marinoitua punasipulia, paistettuja perunoita ja mausteista majoneesia dipiksi, joten nälkä lähti melkein heti kättelyssä.

Pääruuaksi söin sinihomejuustolla ja tulisella cherry pepper -hillokkeella ryyditetyn hampurilaisen, mutta vaihdoin naudanlihan vegaaniseen, mutta lihan veroiseen Beyond Burger -pihviin. Mielestäni on nykyaikaa, että tarjolla on runsaasti myös aidosti hyviä kasvisvaihtoehtoja. Kaukana ovat mausteettomat ja kuivat porkkanaraastepihvit.

Seuralaiseni söi voissa paistettua, savusuolattua siikaa, kauden sieniä (ehkä osterivinokkaita?) ja kasviksia sekä uuniperunaa sitruuna-tillismetanalla. Kala oli aavistuksen kuivaa, mutta kuulemma rapea nahka antoi sen anteeksi.

Listalla olisi ollut myös naudanmaksaa, joka olisi voinut olla testaamisen arvoinen.

Ylöjärven lisäksi Peppereitä on Nokialla ja Kangasalla.

Pepper, Rantajätkäntie 2, 33470 Ylöjärvi