Paulig myy Nyhtökauran Valiolle – "Emme onnistuneet kasvattamaan liiketoimintaa kannattavasti"

Paulig on tehnyt sopimuksen Gold&Green-brändin ja sen aineettoman omaisuuden ja tutkimus- ja kehitystoiminnan myynnistä Valiolle.

Jaana Kankaanpää

Nyhtökaura siirtyi Pauligille vuonna 2016. Sitä viedään liki kahteenkymmeneen maahan.

Paulig osti Nyhtökaura-tuotteista tunnetun Gold&Green Foodsin vuonna 2016 ja on investoinut sen kansainväliseen kasvuun. Tuotteita on saatavilla 17 maassa. Nyt Paulig on kuitenkin ilmoittanut luopuvansa yhtiöstä.

"Emme onnistuneet kasvattamaan liiketoimintaa kannattavasti", toteaa Pauligin toimitusjohtaja Rolf Ladau tiedotteessa.

Ladaun mukaan Valion kanssa tehty sopimus varmistaa Gold&Green-brändin jatkuvuuden.

Valiolla on kasvipohjainen Oddlygood-tuotevalikoima, ja se tähtää entistä vahvempaan asemaan kasviproteiinimarkkinoilla, kertoo kasvuliiketoiminnoista ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Tuomas Salusjärvi Valiolta.

Salusjärvi vakuuttaa Valion jatkavan Nyhtökauran tarinaa.

Gold&Green Foodsin tutkimus- ja kehitystiimi siirtyy osaksi Valion tiimiä tästä päivästä alkaen. Pauligin ja Valion sopimus sisältää kaikki Gold&Green-brändin oikeudet, immateriaalioikeudet sekä tutkimus- ja kehitystyön.

Valion kanssa tehty sopimus ei koske muita Gold&Green Foodsin toimintoja eikä Gold&Green Foodsin tuotantolaitosta Järvenpäässä. Paulig jatkaa Gold&Green Foodsin nykyisiä toimintoja ja Gold&Green-tuotteiden myyntiä Valion lisenssillä kaikilla markkinoilla toimintojen siirtoon tai mahdolliseen lopettamiseen saakka.

Gold&Green Foods aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotantolaitoksen sulkemista ja operaatioiden vaiheittaista lopettamista koskien. Tuotantolaitos aiotaan sulkea myöhemmin tänä vuonna, ja se vaikuttaa suoraan 69 työsuhteeseen Gold&Green Foodsilla. Neuvottelut eivät vaikuta Pauligin muuhun henkilöstöön.

