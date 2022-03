Täysin kotimaista olutta! Tornion Panimo pani markkinoille oluen, jonka humalakin on viljelty Suomessa

Erno Karjalainen

Kaj Kostiander (vas.), Heikki Haapala, Heikki Huhtanen, Jari Pehkonen iloitsevat aikaansaannoksestaan.

Tornion Panimon Pienet Helles -olut on ensimmäinen täysin kotimaisella humalalla maustettu valtakunnalliseen jakeluun tuleva olut. Panimomestari Kaj Kostiander kehuukin uutuutta pientuottajien voimannäytteeksi.

Tornion Panimo on hankkinut kaikki oluen raaka-aineet pientuottajilta. Ohran on viljellyt Jari Pehkonen Kelhän tilalla Ala-Temmeksellä Pohjois-Pohjanmaalla ja se on mallastettu Pehkolan Mallastamolla Ruukissa. Humalan on kasvattanut Arctic Hopyards Ilmajoella.

"Pienen mittakaavan lähituotanto on ekologista ja ennen kaikkea läpinäkyvää. Tiedämme tarkkaan, kenen hikeä on vuodatettu, ja maksamme euromme suoraan tuottajalle", Kostiander perustelee. "Pienet sille!"

Arctic Hopyards on ensimmäinen kaupallinen humalatarha Suomessa. Humalan kasvattaja, maanviljelijä Heikki Huhtanen on alan pioneeri. Hän on seurannut toistakymmentä vuotta Suomen pienpanimoiden kehitystä ja ollut kiinnostunut kotimaisesta humalasta. Hän on tuottanut humalat uutuusolueeseen.

Pienet Helles -olut saapuu hyvin varustettuihin K-kauppoihin ja Prismoihin maaliskuun aikana.

