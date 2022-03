Miltä maistuu ja kuulostaa pulkkamäki, entä linnunlento? Finnjävel Salin Aistit-viikko yhdistää illallisen kuviin ja ääniin

Kun lautasella on linnunlento, seinillä välkkyvät kuvat suomalaisesta luonnosta ja korvissa visertää.

Linnunlennon makumaailma yhdistyy perinteiseen kanaviillokkiin.

Helsingin Taidehallin uuden näyttelyn nimi "Epävarmat tilat" ei voisi osua paremmin tähän aikaan. Taidehallin yhteydessä toimiva Finnjävel-ravintola yhdistää näyttelyn avajaisviikkoon menun kaikille aisteille, jossa tarjotaan makuaistia hivelevä illallinen kuvien, äänien ja valojen höystämänä.

"Ihanaa, että kun vihdoin päästään uuteen normaaliin, voidaan aloittaa Aistit-konseptilla", iloitsee Finnjävelin ravintolapäällikkö Jani Turkkila.

Aistit-illallinen alkaa kierroksella Taidehallissa. Kuuden taiteilijan Epävarmat tilat -näyttely kestää huhtikuun 24:nteen päivään asti, mutta Aistit-illallinen on tarjolla vain viikon ajan, 14.–19.3.

"Sitä on suunniteltu juhannuksesta asti, mutta jouduttu siirtämään rajoitusten takia useita kertoja", Turkkila kertoo.

Illallisidean isä on audiovisuaaliseen taiteeseen erikoistunut Jukka Lusua ja videot on tehnyt luontokuvaaja Riku Karjalainen. Keittiömestari Mikael von Ludens on suunnitellut Aistit-menun.

"Lähdettiin liikkeelle tarinoista ja nimettiin annokset", von Ludens avaa ruokien suunnittelua. Yllätysmenussa asiakkaille kerrotaan etukäteen vain annosten nimet, kuten Pulkkamäki tai Lapin taikaa.

Talviverkoilla-annoksessa herkutellaan lepuskalla ja kotimaisella kalalajitelmalla ja Linnunlento-nimisen annoksen maut tuovat mieleen lapsuuden kanaviillokin, mutta esillepano kaikkea muuta: linnunmaksavaahtoa, mustaherukkaa ja rapeaa leipää.

Finnjävel on erikoistunut suomalaisiin perinneruokiin, mutta modernilla otteella. Finnjävel Salonki sai viime vuonna Michelin-tähden ja on ainoa tähdellä palkittu suomalaiseen ruokaan erikoistunut ravintola.

