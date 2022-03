Söin täällä: Ouluhallin lounaalle voi vaikka hiihtää

Suvi Jylhänlehto

Luonnonvalo tulvii Ouluhallin suurista ikkunoista.

Oulun Raksilassa sijaitsevan tapahtuma- ja urheilukeskus Ouluhallin laajennusosa valmistui viime toukokuussa. Hallin aulassa on nyt valoisa kahvila-ravintola, josta saa arkisin lounasta. Testipäivänä tarjolla oli värikkään salaattipöydän lisäksi lohikeittoa, kaalikääryleitä ja lindströminpihvejä.

Keitto oli maukas, suolaa oli sopivasti. Tilliä oli allekirjoittaneen makuun hieman liikaa ja lohta olisi voinut olla enemmän.

Kaalikääryleet olivat seuralaisen mukaan juuri sellaisia kuin kaalikääryleiden kuuluukin olla. Lindströminpihveissä sen sijaan oli pihistelty punajuuressa. Väriltään ja maultaan ne muistuttivat jauhelihapihvejä.

Salattilinjasto saa plussaa pähkinävalikoimasta, joka tuhdistaa pelkän salaatin valinneen lautasta. Salaattilounas maksaa 7,50, keittolounas 8,50 ja koko lounasbuffet 10 euroa. Lounaat sisältävät ruokajuomat, leivät ja kahvin tai teen. Jokin pieni jälkiruoka, edes keksi, olisi täydentänyt muuten maittavan aterian.

Ouluhalliin on helppo tulla niin autolla, pyörällä kuin kävellen – tai talvella jopa hiihtäen. Pääoven edessä on iso parkkialue, johon pääsee helposti nelostieltä. Pyörille on runsaasti telineitä ja latu kulkee melkein vierestä.

Ouluhallin kahvila-ravintola, Ouluhallintie 20, Oulu. Lounas tarjolla ma–pe klo 11–14.