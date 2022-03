Saksalainen kauppaketju Aldi nostaa 400 tuotteen hintoja – muut päivittäistavarakauppiaat seuraavat todennäköisesti esimerkkiä

”Viimeisen kymmenen vuoden aikana meillä on ollut markkinat, joilla ostajat ovat tehneet päätökset. Se on kääntynyt täysin ympäri."

Petteri Kivimäki

Raaka-aineiden hintojen nousu, Ukrainan sota ja massiiviset toimitusketjun ongelmat saavat halpakauppaketju Aldin nostamaan hintojaan. Kuva on Suomesta.

Saksalainen halpakauppaketju Aldi nostaa noin 400 tuotteen hintaa, kertoo saksalainen Lebensmittel zeitung. Asiasta kirjoitti myös saksalainen maatalousalan lehti Agrarheute.

Syynä ovat raaka-aineiden hintojen nousu, Ukrainan sota ja massiiviset toimitusketjun ongelmat.

Muut päivittäistavarakauppiaat seuraavat todennäköisesti Aldin esimerkkiä, Agrarheute kirjoittaa. Halpakaupan voimakkailla hinnankorotuksilla on todennäköisesti suuri vaikutus muun elintarvikekaupan hintakehitykseen, sillä kokemus on osoittanut, että ne perustuvat Aldi-hintoihin.

Tällä viikolla Tönnies ja muut suuret teurastamot olivat vaatineet elintarvikkeiden vähittäiskauppiailta merkittäviä myyntihintojen korotuksia, jotta jyrkästi kohonneet kustannukset voitaisiin siirtää tuotehintojen kautta.

Kuljetus- ja logistiikkateollisuus oli myös vaatinut kustannusten jakamista lopputuotteisiin polttoaineen räjähdysmäisen hinnan vuoksi.

”Viimeisen kymmenen vuoden aikana meillä on ollut markkinat, joilla ostajat ovat tehneet päätökset. Se on kääntynyt täysin ympäri. Nyt tavarantoimittajilla on vahvempi asema", Lebensmittel zeitung -lehdelle kommentoidaan.

