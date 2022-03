Tunnetko Pohjolan oman wasabin? Sitä voi vuolla vaikka vodkaan, mutta vihreäksi värjättynä sillä saatetaan jopa huijata

Piparjuurta ei turhaan kutsuta Pohjolan wasabiksi, vaikka oikea ja kalliskin wasabi on vielä voimakkaampi kuin meidän kirpeä piparjuuremme.

Sanne Katainen

Piparjuuren voimakas, jopa ärhäkkä aromi on peräisin juuren sisältämästä kirpeästä sinappiöljystä. Eipä piparjuurta turhaan kutsuta Pohjolan wasabiksi. Vihreäksi värjättynä sitä tarjotaan meilläkin usein wasabina. Huijaus menee täydestä, sillä samansukuisten kasvien maku on sama – wasabin on vain voimakkaampi.

Wasabi on haasteellinen viljelykasvi, ja siksi se on myös kallista. Japanin lisäksi sitä osataan nykyään viljellä muun muassa Uudessa-Seelannissa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Piparjuuri puolestaan on monivuotinen ruohokasvi, jolla on pitkä varsi, suuret lehdet ja valkoinen kukinto. Varsinaiseen hyötykäyttöön soveltuu sen pitkä ja paksu juuri. Piparjuuri tunnettiin Suomessa 1600-luvulla lähinnä rohdoskasvina ja vasta myöhemmin maun antajana. Maustevalikoimien kasvun myötä se pääsi unohtumaan pippureiden ja chilien yleistyessä.

Parhaimmillaan piparjuuri on erilaisten kylmien kastikkeiden mausteena liha-, kala- ja kasvisruokien kanssa tarjottuna. Kastikkeet syntyvät näppärästi sekoittamalla juuriraastetta majoneesiin, kermavaahtoon, hapanmaitotuotteisiin, tuorejuustoon tai voihin. Perinteiset paahtopaistit, tartarpihvit ja kylmäsavupororullat sekä kalapihvit saavat piparjuuresta tyylikkään loppusilauksen.

Raasta piparjuurta myös maustamaan höyrytettyjä vihanneksia, salaatteja, juuresruokia tai keittoja. Niin maustekurkut kuin muutkin etikkasäilykkeet sekä perusperunamuusi saavat mukavaa potkua piparjuuresta. Snapsin ystävän kannattaa vuolla muutama lastu piparjuurta votkapulloon makua antamaan.

Kuori ja käytä piparjuurta tarpeen mukaan, sillä sen kirpeän vahvat aromit katoavat pian raastamisen jälkeen. Lämpimiin ruokiin, kuten piparjuurilihaan, se kannattaa lisätä vasta juuri ennen tarjoilua, jotta sen ominaismaku säilyy eikä muutu epämiellyttävän kitkeräksi. Piparjuuren voi myös pakastaa, ja raastaa sitä jäisenä ruokiin.

Tuoreen juuren lisäksi kaupoista löytyy myös käteviä valmiita piparjuuritahnoja niin lasipurkkiin kuin putkiloon pakattuina. Niiden maku on tuoretta piparjuurta miedompi, sillä tahnat sisältävät muun muassa lähes puolet ruokaöljyä. Öljyyn säilöttynä piparjuuren aromit ja väri säilyvät paremmin.

