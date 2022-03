Elovena ampaisi Valion ohi Suomen vastuullisimpana brändinä – kaupoista kärkeen nousi S-ryhmä

Elovena nousi ensimmäistä kertaa ykkössijalle, jota on kahdeksan vuoden ajan pitänyt Valio.

Raision Elovena-brändi on keskittynyt terveelliseen ja kasvipohjaiseen syömiseen.

Suomen vastuullisimpien brändien kärjessä on kaksi ruokabrändiä, Elovena ja Valio, ja kolmantena S-ryhmä, jolla on päivittäistavarakaupan lisäksi myös hotelli- ja pankkitoimintaa. Näiden jälkeen neljänneksi nousi Fiskars aiemmalta sijalta 11. ja VR oli viides.

Kymmenen kärkijoukossa ovat myös S-ryhmän Kotimaista-tuotesarja, Myllyn Paras ja Fazer. Yhdeksäntenä tulee S-ryhmän Prisma ja sen jälkeen useita K-ryhmän brändejä: K-Market, Kesko, K-Supermarket ja K-Citymarket.

Vaikka S-ryhmä on vastuullisuusmielikuvissa kolmantena, S-Market on vasta sijalla 18. Sen edelle ovat kirineet Paulig ja Oululainen. Saarioinen on sijalla 19 ja Oatly 20.

Sustainable Brand Index -selvitys on Euroopan suurin riippumaton vastuullisuuteen keskittyvä bränditutkimus, joka on toteutettu Suomessa vuosittain vuodesta 2013. Kyselytutkimuksessa 9 100 suomalaiskuluttajaa on arvioinut Suomen 214 suurinta tuotemerkkiä 17 kestävän kehityksen tavoitteen perusteella.

