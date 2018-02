Vegemessujen järjestäjät povaavat kaurasta Suomen uutta Nokiaa

Vegemessujen järjestäjät Suvi Auvinen ja Karry Hedberg ovat innoissaan siitä, miten Suomessa meijerit, kuten Valio, Juustoportti ja Kaslink, ovat tuoneet markkinoille kauramaitoja ja jugurtteja. Tai kuinka kaurasta on kehitetty nyhtökaura.

"Kaurasta tulee Suomen uusi Nokia!" he ennustavat.

Kaksikko uskoo, että suomalaisille kauratuotteille olisi kysyntää myös valtameren takana Amerikassa, minne ruotsalainen Oatly on jo lähtenyt. Myös Eurooppaan kannattaisi viedä suomalaisia kauratuotteita.

Auvinen ja Hedberg järjestävät Vegemessut Helsingin Kaapelitehtaalle nyt toista kertaa. He jännittävät yleisöryntäystä.

"Meillä ei ole pelkoa siitä, että mitä jos kukaan ei tule, vaan että jos kaikki tulevat", he naurahtavat.

Näyttelyala on kolminkertaistunut edellisistä, messuista, näytteilleasettajien 60 paikkaa myytiin loppuun jo elokuussa ja kävijätavoite on vaatimattomasti tuplata edellinen 3 200 kävijää, mutta Facebookissa kiinnostuksensa on ilmaissut moninkertainen määrä.

Kasvisruoka on melkoinen buumi Suomessa, etenkin pääkaupunkiseudulla ja isoissa keskuksissa. Hedbergin mukaan kasvistuotteiden perustarjonta Suomen marketeissa on jo ohittanut Ruotsin ja uusia tuotteita on tullut paljon, ilahduttavasti monet niistä kotimaisia.

"Lisäksi kauppatarjonta näyttäisi olevan sama niin Imatralla, Rovaniemellä kuin Helsingissä", Hedberg on havainnut.

Auvinen ja Hedberg eivät itse syö mitään eläinperäisiä tuotteita. He eivät kuitenkaan halua tuputtaa vegaaniutta kaikille, vaan sekin riittäisi, että kasvissyönti lisääntyisi. "Olisi vaikka päivän viikossa ilman lihaa", Auvinen ehdottaa.

Hedbergillä on Helsingissä Vegekauppa, missä valikoima koostuu enimmäkseen tuontituotteista. Kauppiaan mielestä suomalaiset isot ruokatalot eivät vielä ihan ole ymmärtäneet, mitä kuluttajat haluavat, vaan puskevat samoja tuotteita kuin viisitoista vuotta sitten.

"Tai sitten ajatellaan, että kasvissyöjät syövät falafeleja, ja tarjotaan aina vain niitä."

Valikoimaa voisi laajentaa paljon. Esimerkiksi hyville kasvispohjaisille juustoille olisi kysyntää, samoin kasvismakkaroille ja -leikkeleille, Hedberg haastaa. Hän ennustaa, että kotimaisten kasviproteiinien kysyntä räjähtää käsiin.

Auvinen uskoo, että maaseudun tulevaisuus lepää kasveissa. Pienen lapsen äitinä hän on erityisen huolissaan ilmastonmuutoksesta ja arvelee, että helpoin korjausliike, jonka itse kukin voi tehdä, on suosia kasviperäistä ravintoa ja vähentää lihansyöntiä.

"Haluamme messuilla näyttää, miten helppoa se on."

Hyönteisruokaa Vegemessuilla ei esitellä, sillä hyönteiset ovat eläimiä eivätkä niin ollen kuulu vegaaniin ruokavalioon. Sen sijaan messuilla kuullaan, mitä on laboratorioliha, kun hollantilainen professori Mark Post tulee kertomaan keinolihan tuotannosta.

Hedberg on ollut 20 vuotta vegaani. Hän on työskennellyt kasvisravintolassa kokkina eikä tunnusta kertaakaan himoinneensa lihaa. "Tottumuksen voima myös tähän suuntaan on vahva. Liha ruokana on poistunut ajatuksistani."

Auvisen vegaanihistoria on lyhyempi, neljä vuotta, ja sitä ennen hän oli lakto-ovo-vegetaristi eli söi myös maitotuotteita ja munia. Ruokavalio muuttui vegaaniksi eläinoikeussyistä niin kuin Hedbergilläkin.

Auvistakaan ei liha houkuttele. "Kun et enää ajattele eläimiä ruokana, on vaikea nähdä pihviä haluttavana. Jotkut liharuuat tuoksuvat kyllä hyviltä, mutta mun ei tarvitse syödä lihaa."

Suomen kasvisruokabuumi näkyy Auvisen ja Hedbergin mukaan myös ravintoloissa.

"Vegaanista Vöneriä eli kasvispohjaista kebabia saa jopa Vöyrissä. Vegemessujen pääravintola on turkulainen fine dining -ravintola Kaskis. McDonalds’ toi ensimmäisen kasvishampurilaisen McVeganin markkinoille Suomessa ja Ben & Jerry's -vegaanijäätelökin lanseerattiin Euroopan maista täällä", he luettelevat.

Ensi kesäksi kaksikko suunnittelee katuruokafestareita, joilla tarjotaan vain kasvisruokaa. "Yritämme juonia joka suuntaan, että kasvisruoka yleistyisi."

Vegemessut Helsingin Kaapelitehtaalla 24.–25.2.