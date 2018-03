Paulig kehitti kahvin, jota ei haluaisi myydä – Ilmastonmuutos voi pakottaa suomalaiset juomaan taas korviketta

Ohramaltaasta, kuivatuista viikunoista, fermentoidusta puer-teestä ja johanneksenleipäpuujauheesta tehty juoma näyttää ihan kahvilta.

"Tämä on meidän synkkä visiomme, miten tehtäisiin kahvia, jos ei olisi kahvia", toteaa Paulig Kahvi-divisioonan markkinajohtaja Hannu Laakso.

Kysymys on Pauligille kohtalokas, sillä maailman joka sadas kahvipapu matkaa Suomeen Pauligin paahdettavaksi. Paulig käyttää noin 60 miljoonaa kiloa raakakahvia vuodessa ja se tulee päiväntasaajan molemmin puolin sijaitsevista noin viidestätoista maasta.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat kuivuus, rankkasateet, halla, myrskyt, tuholaiset ja kahvitaudit uhkaavat kahvinviljelyä. Viljelyyn soveltuva maa-ala hupenee kovaa vauhtia, kun viljelmät joutuvat siirtymään yhä ylemmäs vuoristoisilla alueilla.

Pauligin mukaan hyvälaatuista kahvia ei riitä kaikille, ellei toimita nyt ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Pauligin kahviasiantuntijat kokoontuivat australialaisen kahvivaikuttajan Matt Pergerin kanssa yhteen kokeilemaan, voisiko kahvia tehdä ilman kahvia.

Makua haettiin noin 40 raaka-aineesta, jotta saataisiin syntymään kahviin kuuluvat hapokkuus, karvaus, makeus, suutuntuma ja tuoksu.

"Kahvissa on noin 800 aromia. Niitä on mahdoton jäljitellä. Kokeilimme esimerkiksi kahdenlaista ohramallasta karvauden saamiseksi ja muitakin viljoja", kertoo Pauligin kahvikouluttaja Jori Korhonen.

Syntyi Paulig Blend 2080.

"Juoma muistuttaa kahvia sikäli, että se on mustaa ja märkää, mutta maku on tylsä ja kaukana hyvästä kahvista. Sen juominen on herättävä kokemus: toivomme, ettemme joudu valmistamaan tällaista tuotetta enää koskaan", sanoo Pauligin Senior Manager Minna Lampinen.

Raakakahvin hinta on Hannu Laakson mukaan tällä hetkellä kohtuullisen siedettävä ja tuleva sato näyttää aika hyvältä.

"Mutta lähivuodet osoittavat, miksi tilanne kääntyy. Ilmaston lämpeneminen on ollut nopeampaa kuin on ennustettu, ja se altistaa viljelyn ääri-ilmiöille", Laakso muistuttaa.

Paulig yrittää omilla toimillaan hidastaa ilmastonmuutosta käyttämällä uusiutuvaa energiaa paahtimoissaan ja uusimalla pakkausmateriaalinsa. Lisäksi se tekee työtä kahvin alkuperämaissa muun muassa uusien lajikkeiden ja viljelykäytäntöjen eteen.