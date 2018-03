Yhdessä syömisen lähettiläs sai Ruokatoimittajien Ideasipulin

Ruokatoimittajien yhdistys antoi Ideasipuli-tunnustuspalkinnon 2018 ELO-säätiön toimitusjohtaja Seija Kurunmäelle.

Kurunmäki ja Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö ELO nostivat Suomi100-juhlavuoden keskeiseksi teemaksi yhdessä syömisen.

Ruokatoimittajat kiittää Kurunmäkeä siitä, että hän on innostanut suomalaisia kokoontumaan ruokapöydän ääreen. Verkostoitumisen mestarina Kurunmäki sai mukaan yli kaksisataa yhteistyökumppania ja ideoi tiiminsä ja kumppaneitten kanssa kuukausittaisia matalan kynnyksen yhdessä syömisen tapahtumia koko Suomen kahvihetkestä maailman suurimpaan kyläjuhlaan. Elokuussa 2017 vietettiin Yhdessä syömisen viikonloppua teemalla Kukaan ei syö yksin.

Kurunmäki organisoi ELO-säätiössä myös yhteistyöprojektin, joka johti kansallisruokaäänestykseen. Äänestys saavutti suuren mediasuosion ja nosti keskustelun siitä, mikä on aidointa suomalaista ruokaa.

Finalistilistan pitsa ei yltänyt kärkeen, mutta kirvoitti mielipiteitä, ja ruisleipä nousi lopulta vastaansanomattomaksi voittajaksi. Samassa yhteydessä Kalevalan päivä julistettiin myös suomalaisen ruokakulttuurin päiväksi.

Ruokatoimittajien mukaan Kurunmäki on vaikuttanut myös kouluruuan arvostuksen nousuun. ELO-säätiö loi kouluruokaverkoston ja on ollut mukana järjestämässä joka toinen vuosi kouluruokakilpailut, joka on nostanut kouluruokailun osaajat esiin.

Ideasipuli annetaan tänään perjantaina Helsingissä, kun Ruokatoimittajat juhlivat 50-vuotispäiväänsä. Yhdistys palkitsee Ideasipulilla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat antaneet panoksensa ruokakulttuurin hyväksi. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi ja sitä on jaettu vuodesta 1991.