Aarre: Nokkonen on superkasvi ja vuoden luonnonyrtti – näin hyödynnät sen juurineen päivineen

Nokkonen sisältää paljon piitä, rautaa ja C-vitamiinia. Vihreissä osissa on korkea klorofyllipitoisuus. Kasvi sisältää myös tärkeitä A-, B-, E- ja K-vitamiineja. Nokkosessa on paljon rautaa. Piitä on erityisesti poltinkarvoissa.

Siemenet sisältävät muun muassa E-vitamiinia, linolihappoa ja karvasaineita. Niitä voi nauttia raakana tai kypsennettyinä. Siemeniä voi käyttää esimerkiksi leivonnassa leipäjauhojen seassa.

Nokkosen juuressa on muun muassa sinkkiä, joka vaikuttaa hormonitoimintaan. Juuret kerätään joko aikaisin keväällä tai syksyllä siemenien kypsymisen jälkeen. Juuret voi säilöä kuivaamalla tai pakastamalla ne silppuna tai soseena.

Lehdet säilötään kuivaamalla tai pakastamalla. Nokkosen lehdet ovat hyvin vitamiini- ja kivennäisainepitoisia ja sisältävät runsaasti piitä. Nuoret, 10–15 sentin mittaiset versot käytetään ravinnoksi keväällä pinaatin tavoin.

Nokkosen lehti maistuu parhaimmalta raakana tai juomissa. Lehdet voi hienontaa sauvasekoittimella tai yleiskoneella tai murskata kaulimella. Raaka nokkonen sopii hyvin tuoremehuihin, salaatinkastikkeeksi tai simaan.

Silputtua, pakastettua tai kuivattua nokkosta voi esimerkiksi sekoittaa perunamuusiin tai suolaisten piirakoiden tai makaronilaatikon munamaitoon. Niistä voi valmistaa uunissa sipsejä lehtikaalin tavoin. Keittoihin ja pataruokiin nokkonen sopii erinomaisesti.

Lue kaikki nokkosvinkit Aarteen juttupaketista ja poimi reseptit nokkosruokiin. Lue myös, miten nokkosen polttamaa ihoa voi hoitaa ja milloin nokkosta ei tule käyttää.