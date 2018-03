Heurekassa järjestetään kaakaokuplakilpailuja ja syödään sinistä perunamuusia tieteen nimissä

Leikkiminen ja kokeileminen on sallittua Heurekan uudessa Tiederavintolassa Vantaalla. Ruokalistalta löytyy räjähtäneitä perunoita ja sirkkapuusteja.

Esiliina on niin suuri, että se suojaa neljävuotiaan Mila Killströmin kirjaimellisesti kaulasta varpaisiin. Tyttö nousee tuolille ja tarttuu kananmunaan. Vaikka omatoimisuuteen kannustetaan, tällä kertaa ohjaaja ehättää väliin ennen kuin munan kuori räsähtää rikki.

Mutta ei se mitään, Milalle on tärkeämpiäkin tehtäviä. Kun ohjaaja on erotellut kananmunasta valkuaisen lasiin, saa Mila annostella sinne punakaaliraasteesta irronnutta mehua. Sitten on aika sekoittaa.

Hitaasti seos alkaa muuttaa väriään.

"Sinistä!" Mila kiljahtaa.