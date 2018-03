Aidot maut houkuttelevat ruuan ammattilaiset Gastroon

Ruoka 13:15 Maija Ala-Siurua

Torstaista lauantaihin Helsingin messukeskuksessa on esillä muun muassa pienpanimoiden oluita, hyönteisruokaa ja brittiläisiä kuohuviinejä. Kilpailukeittiössä ratkotaan, kuka on vuoden paras kokki ja tarjoilija sekä se, millaista on paras kouluruoka.