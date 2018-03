Luottamus kotimaisen lihaan koheni toissa vuoden notkahduksesta

Suomalaisista noin 80 prosenttia eli neljä viidestä on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että kotimainen liha on turvallista. Eri mieltä siitä on vain viitisen prosenttia, Lihatiedotuksen viime vuoden lopulla teettämä kysely kertoo.

Kolme neljästä eli noin 75 prosenttia arvioi, että suomalaisen lihan jäljitettävyys maatilalle on hyvällä tasolla. Tässäkin eri mieltä on viitisen prosenttia.

Kummassakin kysymyksessä luottamus parani toissa vuodesta, erityisesti täysin samaa mieltä olevien määrässä. Kotimaisen lihan turvallisuudesta on nyt täysin samaa mieltä 44 prosenttia, kun toissa vuonna osuus oli 35 prosenttia, ja jäljitettävyydestä joka kolmas verrattuna toissa vuoden joka neljänteen.

Toisaalta luottamus kotimaiseen lihaan ja sen jäljitettävyyteen oli vuonna 2015 suunnilleen sama kuin nyt. Toissa vuosi oli siten notkahdus niiden välissä.

Lihatiedotuksen teettämän Lihan kulutusta ohjaavat tekijät 2017 -tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri viime syyskuun lopussa. Vastaajina oli 1 001 yli 15-vuotiasta suomalaista. Tuhannen vastaajan otoksessa virhemarginaali on enimmillään kolmisen prosenttiyksikköä.

Lihatiedotus on lihasta tietoa välittävä yhdistys. Sen jäseniä ovat Atria, HK Scan, Snellman sekä liha-alan yrityksiä laajasti edustava Lihakeskusliitto.