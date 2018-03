Kokeile broileria uusin tavoin: savusta reisipalat, tee fileerulla italialaisittain tai reisipalat thaimaustein

Broileri kypsyy nopeasti. Sen liha on vaaleaa ja mureaa. Se sopii niin kastikkeisiin, patoihin, keittoihin, salaatteihin kuin piirakoiden täytteeksi. Nopeimmin kypsyvät jauheliha, suikaleet ja ohutleikkeet, pidemmän kypsennysajan vaativat isot luulliset palat, kuten koipireidet.

Pakatun broilerin marinadia ei ole tarkoitettu käytettäväksi kastikkeena. Ylimääräinen marinadi kannattaa pyyhkiä pois ennen kypsentämistä, ettei se pala kiinni pannuun tai lihan pintaan.

Broileri valmistetaan aina läpikypsäksi, noin 72-asteiseksi. Käytä lihalämpömittaria tai työnnä cocktailtikku paksuimpaan kohtaan. Jos reiästä tihkuva neste on kirkasta, on liha kypsää.

Vaikka Suomessa salmonellariski on lähes olemattoman pieni, on hyvä pestä kädet ja työvälineet heti raa'an broilerinlihan käsittelemisen jälkeen.

Sitruunainen uunibroileri

4 annosta

1 (noin 1 kg) broileri

1 sitruuna

1 tl suolaa

½ tl mustapippuria

Maustevoi

50 g voita

2 valkosipulinkynttä hienonnettuna

½ dl timjamia silputtuna

½ dl basilikaa hienonnettuna

2 tl sitruunankuoriraastetta

1 tl mustapippuri

½ tl suolaa

Lisäksi

paistinarua

1 punasipuli

3–4 valkosipulinkynttä

1 sitruuna

Kuivaa sulanut broileri talouspaperilla sekä ulkoa että sisäpuolelta. Raasta hyvin pestyn sitruunan kuori. Leikkaa sitruuna lohkoiksi ja purista mehua broilerin pintaan. Mausta suolalla ja pippurilla. Työnnä sitruunalohkot vatsaonteloon.

Sekoita huoneenlämpöiseen voihin muut ainekset. Työnnä sormet rintafileiden ja nahan väliin nahkaa rikkomatta. Ota maustevoita sormiin ja levitä sitä nahan ja lihan väliin.

Työnnä loput voista linnun vatsaan. Sido lintu napakasti paistinarulla ja nosta se uunivuokaan. Pilko halutessasi vuokaan sipulia, valkosipulia ja sitruunaa. Pane vuoka 225-asteiseen uuniin 10 minuutiksi.

Laske lämpö 200 asteeseen ja jatka paistamista noin tunti.

Broileri on kypsä, kun lihan sisälämpötila on 72 astetta. Voit myös kokeilla kypsyyttä cocktailtikulla: työnnä tikku uunikanan reisitaipeeseen. Jos ulos valuva neste on kirkasta, liha on kypsää.

Tarjoa lisänä keitettyä riisiä tai pastaa ja salaattia.

Reisipalat savustuspöntössä

4 annosta

noin 1 kg broilerin paistileikkeitä (luullinen reisipala, nahka mukana)

Marinadi

1 ½ dl oliiviöljyä

½ dl punaviinietikkaa

½ dl yrttejä silputtuna (oregano, lehtipersilja, rosmariini)

1 ½ rkl sokeria

1 tl pippurisekoitusta

½ tl suolaa

Sekoita marinadin ainekset kulhossa. Kääntele broileripalat marinadiin ja anna maustua huoneenlämmössä tunnin verran.

Valuta lihat marinadista ja nosta ne savustuspöntön ritilälle. Savusta leppäpuruilla broileripalojen koosta ja kypsennyslämpötilasta riippuen 25–40 minuuttia.

Tarkista kypsyys työntämällä puinen cocktailtikku palan paksuimpaan kohtaan. Kun ulos tuleva neste on kirkasta, on liha kypsää. Vältä kypsentämästä liikaa, ettei liha kuivu.

Anna broilerien vetäytyä 5 minuuttia folion alla.

Tarjoa kermaviilikastikkeen ja uunijuuresten kera.

Broilerifileet thaimaustein

6 annosta

6 (noin 1 kg) broilerin rintafileetä (luuton, nahaton)

1 rkl voita

1 rkl rypsiöljyä

Kastike

1 prk (400 g) kookosmaitoa

2 rkl inkivääriä raastettuna

1 punainen chilipalko silputtuna

1 limetin raastettu kuori ja mehu

2 valkosipulinkynttä hienonnettuna

2 rkl fariinisokeria

1 rkl kalakastiketta

Lisäksi

1 punainen paprika

3 kevätsipulia

1 ruukku korianteria

Sekoita ensin kaikki kastikkeen aineet keskenään kulhossa.

Ota fileet huoneenlämpöön puoli tuntia ennen ruuanvalmistusta. Kuivaa ne talouspaperilla ja ruskista fileet paistokasarissa voin ja öljyn seoksessa molemmin puolin.

Kaada kastike kasariin, ripottele joukkoon kuutioidut paprikat ja viipaloidut kevätsipulit. Kypsennä miedolla lämmöllä kannen alla noin 15 minuuttia. Siirrä sivuun ja anna maustua.

Lämmitä uudelleen tarjolle tuotaessa. Lisää lopuksi runsaasti korianterisilppua. Tarjoa keitetyn basmati- tai jasmiiniriisin kera.

Broilerifileerulla italialaisittain

6 annosta

1 (noin 1 kg) broilerinfileerulla (verkkopaisti)

1 porkkana

1 sipuli

100 g fenkolia

½ sitruunaa

2 laakerinlehteä

1 ½ tl suolaa

½ tl neilikoita (kokonaisia)

1 plo (7 ½ dl) kuivaa valkoviiniä

Kastike

1 prk (200/150 g) tonnikalaa vedessä

3–4 anjovista (+ 1 tl lientä)

1 kananmuna

3 rkl kapriksia

1 ½ rkl sitruunamehua

½ tl mustapippuria

1 dl oliiviöljyä

Ota liha huoneenlämpöön noin tuntia ennen ruuanvalmistusta.

Leikkaa kuorittu porkkana paloiksi, sipuli lohkoiksi ja fenkoli suikaleiksi. Nosta liha sopivan kokoiseen kattilaan. Lisää joukkoon kasvikset, sitruunaviipaleet, laakerinlehdet, suola ja neilikat. Kaada päälle valkoviini. Jos viini ei peitä lihaa, jatka vedellä.

Nosta kattila levylle ja keitä liha kypsäksi eli anna kypsyä poreilevassa mausteliemessä noin tunnin ajan (sisälämpötila 72 astetta). Nosta kattila sivuun ja anna lihan jäähtyä ja maustua liemessään.

Valuta tonnikala ja kumoa se monitoimikoneen kulhoon. Lisää mukaan anjovikset ja tilkka niiden maustelientä, muna, kaprikset, sitruunamehu ja mustapippuri. Anna koneen käydä ja lisää öljy ohuena nauhana. Tarkista maku. Notkista kastiketta tarvittaessa tilkalla lihan keitinlientä.

Poista paistista verkko ja leikkaa liha ohuiksi viipaleiksi tarjoiluvadille. Lusikoi tonnikalakastiketta päälle ja tarjoa loput erillisestä astiasta. Koristele halutessasi kapriksilla.

Tarjoa lisänä riisiä ja vihersalaattia tai tomaatti-munakoisovuokaa.