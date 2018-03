Tutkimuksen mukaan parmankinkun tuottamisessa käytetään Italiassa epäinhimillisiä ja laittomia tapoja

Kansainväliset eläinjärjestöt julkaisivat tänään materiaalia, joka paljastaa julmat käytännöt useissa parmankinkun ja muiden erikoiskinkkujen tuotantotiloissa Italiassa, tiedottaa Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että tiloilla on käytössä laittomia toimintatapoja, hygienian ja eläinlääkärihoidon puutetta sekä täydellistä välinpitämättömyyttä eläimiä kohtaan.

Esimerkiksi sikojen kasvattaminen oloissa, missä niille ei ole kunnollista virikemateriaalia ja sikojen häntien rutiininomainen katkaisu, on ollut laitonta EU:ssa jo yli 20 vuotta.

”Parmankinkku on Parman kaupungin lippulaivatuote, jolla on EU:n nimisuoja ja UNESCO on nimittänyt kaupungin gastronomiakaupungiksi. Nyt julkaistu materiaali herättää kysymyksen, miksi edes Euroopan unionin vähimmäisvaatimuksia ei noudateta, kun tuotetaan yhtä Italian tunnetuimmista tuotteista”, ihmettelee SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Animalia ja SEY ovat yhdessä eurooppalaisen kattojärjestönsä Eurogroup for Animalsin ja sen muiden jäsenten kanssa keränneet jo 500 000 allekirjoitusta End Pig Pain -vetoomukseen. Vetoomus vaatii Euroopan unionia ja sen jäsenmaiden maatalousministereitä ottamaan EU:n sikojen hyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö käyttöön.

‘‘Vaikka Suomi noudattaakin EU-lakia hännänkatkaisun kiellon osalta, meillä sallitaan edelleen muiden kivuliaiden toimenpiteiden, kuten kastraation, tekeminen ilman riittävää kivunlievitystä", sanoo Animalian vs. toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

EU:n sianliha-alan toimijat ja tuottajajärjestöt, myös suomalainen MTK, ovat jo vuonna 2010 sitoutuneet luopumaan sikojen kirurgisesta kastraatiosta vuoteen 2018 mennessä. Silti kastraatiota edelleen tehdään”, hän jatkaa.