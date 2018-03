Finsect laajentaa yrityskaupalla hyönteisruokien valmistukseen ja aikoo tuplata tuottajien määrän

Hyönteismaataloutta edistävä Finsect Oy on ostanut hyönteistuotteita valmistavan Griinsect Oy:n.

"Tavallaan tämä on ensimmäinen kauppa, joka Suomessa on toteutettu hyönteisyritysten välillä", Lauri Jyllilä Finsectistä sanoo.

Yrityskauppa tarkoittaa sitä, että hyönteisiä ei tarvitse myydä enää kolmansille osapuolille.

"Kauppa tuo kestävyyttä ja pitkäjänteisyyttä toimintaan, kun emme ole markkinan varassa, vaan pystymme ennakoimaan paremmin kysyntää ja pitämään sen vakaana."

Finsectin tuottajayhteisössä on tällä hetkellä 23 sirkkakasvattajaa, joista suurin osa on taustaltaan maatilayrittäjiä. Finsectin tavoitteena on tuplata tuottajaverkoston koko kevään 2018 aikana. Hyönteistuotannosta on kaavailtu uutta tulonlähdettä maaseudulle, jossa esimerkiksi tyhjentyneitä sikaloita voitaisiin muuttaa sirkkaloiksi.

"Nyt meillä on entistä parempi kanava tuottajalta kaupan hyllylle asti", Jylillä sanoo.

Uuden yhdistyneen yhtiön osakkaat ja hallituksen jäsenet ovat suomalaisia elintarvikealan yrittäjiä, ravintola-alan ammattilaisia ja sijoittajia.