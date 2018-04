Suomi menestyi Ranskassa: Ruislastut, perunarieska ja raparperimehu toivat voiton maineikkaassa välipalakisassa

Snacking d’Or -kilpailussa Ranskassa haettiin tänä vuonna terveellisiä ja trendikkäitä välipaloja. Suomalaiset tuotteet voittivat kolmen eri sarjan kultamitalin.

Porvoolaisen Åby Foods Oy:n fenkoli-, lakritsi- ja mustaherukkaruislastut vievät aperitiivi-sarjan voiton, utajärveläisen Alabi Oy Omaleipurin perinteiseen tapaan leivottu suomalainen perunarieska voitti valmistuote-sarjan ja kangasniemeläisen Vavesaaren Tila Oy:n rapaperimehutiiviste juoma-sarjan.

Ruoka-alan ammattilaisista ja vaikuttajista koostuva 20-henkinen raati valitsi kilpailuun pääsevät tuotteet. Raadin arvioitavaksi suomalaiset tuotteet etsittiin ProAgria Etelä-Suomen ja Action Finland!-vienninedistämisyrityksen vientihankkeen tuotteista.

Lopulliset voittajat seuloituivat yleisöäänestyksellä, jossa annettiin lähes 100 000 ääntä.

"Tällaiset voitot tuotekilpailuissa nostavat maamme ja sen laadukkaat elintarvikkeet julkisuuteen Ranskassa, missä tiedetään meistä yhä hyvin vähän. Kilpailun voittajat saavat jakelutiet auki Ranskan markkinoille: esimerkiksi supermarket-ketju Intermarchélla on yhteensä lähes 1 900 myyntipistettä", iloitsee Action Finlandin toimitusjohtaja Jarna Coadic.

Kilpailun järjestää France Snacking -lehti, joka on välipala- ja fast food -markkinoiden johtava asiantuntija suurilla ranskankielisillä markkinoilla.

ProAgria Etelä-Suomi ry ja Action Finland! käynnistivät keväällä 2015 hankkeen, jonka avulla suomalaiset laadukkaat pk-yritysten elintarvikkeet saavat mahdollisuuden päästä Ranskan-markkinoille. Vientihankkeessa selvitetään tarkkaan mahdollisten ostajien mieltymykset: ravintola-alan huippuammattilaiset sekä sisäänostajat testaavat kaikki vientiehdokkaat ja vain osa hyväksytään mukaan.

"Olemme valikoineet mukaan vain tuotteita, joilla on todellisia mahdollisuuksia menestyä. Tehtävä on haastava, koska vaatimustaso Ranskassa on sekä tuotteiden että palvelun suhteen erittäin korkea", tähdentää Tuula Repo ProAgriasta.

Suomalaisia tuotteita löytyy muun muassa Rungis-tuoretukkutorilta ja Ranskan gourmet-sektorin jakelijoilta, ja niitä kohtaa usein myös Michelin-ravintoloissa, VIP-tapahtumissa ja huippumuotihuoneiden teesalongeissa.