Kotimainen yritys hakee patenttia vähäsokeriselle, maidottomalle kaurasuklaalle

Kotimainen suklaabrändi Goodio hakee patenttia ChocOat-nimiselle suklaalle, joka sisältää yli puolet vähemmän sokeria kuin perinteinen maitosuklaa.

Innovaatiossa on maidon sijaan käytetty kotimaista gluteenitonta luomukauraa. Tuote on täysin maidoton, gluteeniton ja vegaaniseen ruokavalioon sopiva. Kauran pitoisuus on 24 prosenttia ja se tulee Helsingin Myllystä.

Helsingin Kalliossa toimivan suklaavalmistajan mukaan uutuustuote vastaa maultaan ja suutuntumaltaan tavanomaista maitosuklaata.

"Tuotteen vähäsokerisuus pääsi yllättämään kehittäjätkin. Halusimme ensisijaisesti tehdä herkullisen vaalean suklaan käyttämällä vain ravitsemuksellisesti ensiluokkaisia raaka-aineita. Kauran lisääminen reseptiin aiheutti kuitenkin sen, että pystyimme vähentämään sokeria", kertoo Goodion kehitysjohtaja Taru Pilvi.

Goodion perustaja Jukka Peltola kertoo, että yritys meinasi aluksi olla patentoimatta keksintöään, jotta muutkin yritykset voisivat valmistaa terveellisempää suklaata. Päätös patentin hakemisesta syntyi suklaateollisuuden epäkohtien korjaamiseksi.

"Patentin kautta haluamme huolehtia, että jos joku muukin haluaa tehdä ravitsemuksellisesti, eettisesti ja ympäristön kannalta parempaa suklaata, tehdään se yrityksemme arvojen puitteissa. Eli puhtaista, eettisesti tuotetuista raaka-aineista kuluttajan, ympäristön ja kaakaotuottajien hyvinvointia vaalien", Peltola selventää.