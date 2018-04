Ranskalainen kauppajätti Carrefour otti käyttöön lohkoketjut – pyrkimyksenä tuotteiden parempi jäljitettävyys

Ranskalainen kauppajätti Carrefour on ottanut toiminnassaan käyttöön viime aikoina paljon julkisessa keskustelussa esillä olleet lohkoketjut. Lohkoketjujen käytön ajatuksena on se, että niiden avulla kuluttajien on mahdollista jäljittää ostamansa tuotteen matka kaupan hyllylle mahdollisimman tarkasti.

Carrefourin pyrkimyksenä on laajentaa lohkoketjujen käyttöä tämän vuoden aikana kaikkiaan yhdeksään tuoteryhmään. Nyt jo sitä hyödynnetään broilerituotteissa. Tämän vuoden loppuun mennessä lohkoketjuja on tarkoitus hyödyntää esimerkiksi kananmunissa, juustossa, maidossa sekä tomaateissa.

Lohkoketjujen ansiosta jokainen ruokaketjun jäsen voi jakaa jäljitettävyydessä auttavaa tietoa. Carrefour perusteleekin lohkoketjujen käyttöä sillä, että niiden ansiosta se pystyy tarjoamaan asiakkailleen aiempaa turvallisempaa ruokaa.

Konkreettisemmalla tasolla kyse on siitä, että tuotteisiin ilmestyy tietoa niiden matkasta kaupan hyllyille sisältävä QR-koodi. Tuon koodin asiakkaat voivat lukea matkapuhelimillaan. Koodi kertoo esimerkiksi siitä, millaista ravintoa broilerille on syötetty.

Lohkoketjutekniikassa on kyse siitä, että siinä toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti. Ehkä tunnetuin esimerkki lohkoketjuteknologian hyödyntämisestä on virtuaalivaluutta bitcoin.