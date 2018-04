HKScan kehittää tuotteita eri kuluttajaryhmille – "Uusia Sinisiä lenkkejä enää vaikea luoda"

Olitpa terveellisen ruuan rakastaja, utelias kokki tai nopeaa terveysvaihtoehtoa etsivä, sinulle on mietitty valmiiksi sopivat tuoteuutuudet.

Ruokayhtiö HKScanin tuotekehityksen ohjenuorana on kuluttajajaottelu, ja alusta alkaen määritellään, kenelle tuotetta tehdään.

"Uusia koko kansan sinisiä lenkkejä on enää vaikea tuoda, sillä kaikilla ryhmillä omantapaiset tuotteensa", sanoo kategoria- ja markkinointijohtaja Anne Terimo.

Niinpä esimerkiksi terveellisen ruuan rakastajia varten on tarjolla maustamattomia broilerituotteita, kun taas ruuanlaiton harrastajia hemmotellaan erilaisilla artesaanimakkaroilla ja grillipihvivaihtoehdoilla, joilla on trendikkäästi englanninkieliset nimet, kuten Collar steak with bone tai Belly ribs.

Vieraskielisillä nimillä HKScan yrittää nuorentaa possunlihan imagoa. Belly ribs kuulostaa erilaiselta kuin grillikylki.

Rypsiporsas on HKScanin kehittämä ruokintakonsepti, jota sovelletaan kymmenellä tilalla. Nyt nämä tilat tuottavat rypsiporsasta lisäksi lisäksi täysin ilman antibiootteja.

"No Antibiotics Ever -lihaa vietiin viime kesänä Aasiaan ja sitä markkinoidaan siellä maailman parhaana", Terimo mainitsee.

Jos rypsisika sairastuu ja joutuu antibioottikuurille, se markkinoidaan normaalina viljapossuna. Toistaiseksi antibiootteihin ei ole tarvinnut turvautua, sillä siat ovat olleet terveitä, Terimo kiittää.

Hän muistuttaa, että Suomessa antibiootteja käytetään muutenkin eläintuotannossa vain sairauksien hoitoon eikä Suomessa tuotetussa lihassa ole antibioottijäämiä.

Viime keväänä HKScan toteutti Ruotsissa ja Suomessa laajan kuluttajatutkimuksen, joka osoitti, että hinnan merkitys ruuan valinnassa on vähentynyt. Sellaista ryhmää ei enää löytynyt, jolle hinta olisi tärkein ruuan valintaperuste.

Esimerkiksi grillimakkarassa tärkeimmät valintakriteerit olivat lihapitoisuus, lihan kotimaisuus, kohtuullinen hinta ja valmistus Suomessa.

"Maku on tärkeä kaikille, mutta joillain korostuu terveellisyys, toisilla helppous", Terimo sanoo ja kertoo, että HKScan aikoo korostaa tuotekehityksessään Home Gourmet eli kotikokkien ryhmää, ruuanlaiton rakastajia, joille raaka-aineen laatu on ensisijainen.