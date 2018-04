Saariselän Star Arcticissa saa syödä myös silmillään

Star Arctic -hotellin ravintola Saariselällä Kaunispään huipulla on jo itsessään nähtävyys, ja näköalat ravintolasta ovat omaa luokkaansa. Urho Kekkosen kansallispuiston tunturimaisema levittäytyy isoista ikkunoista silmänkantamattomiin.

Ravintola mainostaa tarjoavansa paikallista ruokaa: poroa, Inarijärven kalaa, sieniä, marjoja.

A la carte -listan annokset ovat Helsingin hinnoissa, mutta keitto- ja salaattibuffetin saa lounasaikaan reilulla kympillä.

Testipäivänä tarjolla on punajuurikeittoa vuohenjuustolla höystettynä. Keitto on samettisen sileää, eikä edes juusto tuo siihen sattumia, sillä se on kermavaahtomaista. Vuohenjuuston voi juuri ja juuri maistaa, kun se on kerran mainittu.

Itse tehdyt leivät ilahduttavat, mutta salaattibuffettia ei ehkä kannattaisi mainostaa, kun tarjolla on vain kahta lajia salaattia: perunaista ja vihreää.

Lounaan täydentää kahvi, jonka seuraksi saa palan porkkanakakkua.

Vaikka Star Arctic -hotellin rakentaminen on herättänyt paljon keskustelua, ravintola tarjoaa hyvän vaihtoehdon Kaunispään Huippu-ravintolalle. Tunnelma on toista kuin Huipun ruokalameininki.

Star Arctic Hotel, Kaunispää, 99830 Saariselkä