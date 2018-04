Miksei puurosta saa tehdä sämpylöitä? Rauman ruokapalvelu perustelee kieltoa elintarvikelailla – "Määräys on selkeä"

Rauman kaupungin ruokapalvelu on julkaissut tiedotteen, jossa se perustelee runsaasti keskustelua herättänyttä leipomiskieltoa päiväkodeissa.

Ruokapalvelun antama ohjeistus koski kolmessa päiväkodissa vallinnutta käytäntöä hyödyntää ylijäänyt puuro sämpylöiden raaka-aineena.

Raumalla tulkitaan, että käytäntö rikkoo elintarvikelain määräyksiä.

"Ohje voi kuulostaa maalaisjärjen vastaiselta, mutta sillä on vissit terveydelliset perustelut, joita on syytä Raumallakin noudattaa. Elintarvikelain mukaan tarjolla ollutta ruokaa ei saa jäähdyttää ja käyttää uudelleen. Määräys on selkeä ja sen noudattamista valvovat terveysviranomaiset joka puolella Suomea. Ruokapalveluväellä ei tässä asiassa ole omaa harkintavaltaa."

Rauman päiväkodeissa kyllä leivotaan edelleenkin ohjatusti, vaikka puuronjämiä ei enää sämpylöissä nähdä, ruokapalveluista vakuutetaan.

Kaupungin hävikkiruoka ei välttämättä päädy hukkaan, sillä Rauman kaupungin tuotantokeittiöt antavat ylijäävän ruuan SPR:lle jaettavaksi.

"Kehitämme koko ajan toimintaamme, mutta terveys- ja turvallisuusasioista emme tingi."

Kohu lähti liikkeelle sanomalehti Länsi-Suomen uutisesta, joka on myös MT:n sivulla ollut hyvin luettu.