Ranska kielsi kasvispihvin kutsumisen pihviksi – keskustan kansanedustaja haluaa saman kiellon Suomeen

Ranska on päättänyt kieltää kasvisperäisten tuotteiden markkinoinnin lihaa ja maitotuotteita muistuttavilla nimillä. Kieltoa on perusteltu sillä, että kasvisperäisten tuotteiden kutsuminen lihaan ja maitotuotteisiin viittaavilla nimillä johtaa kuluttajia harhaan.

Idea on lähtöisin karjaa kasvattavalta ranskalaiselta kansanedustajalta Jean-Baptiste Moreaulta. Hän ei usko, että kielto uhkaisi vegaanituotteiden menestystä.

Kiellon rikkominen voi johtaa jopa 300 000 euron sakkoihin.

Lähi-ruoka-aktivistiksi itseään tituleeraava keskustan kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsen Mikko Kärnä on äärimmäisen tyytyväinen Ranskan tekemään päätökseen.

Kärnän mielestä Suomen on viipymättä seurattava Ranskan viitoittamalla tiellä ja kiellettävä kaikki kasvisruokatuotteet, joita myydään kuluttajille eläinperäisiin tuotteisiin viittaavilla nimillä.

"Tofuperunat on myytävä suomessakin tofuperunoina, eikä ”vegaanisina makkaraperunoina”, ja ”vegaaninen majoneesi” on myytävä kasvistärkkelyskastikkeena, jota se tosiasiassa on", Kärnä listaa esimerkkejä kieltoa koskevista tuotteista.

Asiasta ovat kertoneet esimerkiksi BBC ja Irish Farmers Journal.

Irish Farmers Journal: France seeks to introduce stricter labelling laws for vegan products

BBC:France to ban use of meat terms to describe vegetable-based products