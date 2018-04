Kotimainen perunasipsi pieksi muut valmistajat sekä linssi-, kaura- ja ruisnaposteltavat MT:n sipsitestissä

Vappu on sipsimarkkinoiden kuumaa aikaa. MT testasi, miltä maistuvat eri valmistajien Sourcream & Onion -maustetut sipsit ja pärjäävätkö ne uusille tulokkaille, jotka on valmistettu muusta kuin perunasta.

Sipsit maisteltiin sokkona, ja niistä arvioitiin ulkonäköä, tuoksua, rakennetta ja makua. Kaikista ominaisuuksista annettiin pisteitä yhdestä viiteen ja lopuksi tähtiä yhdestä viiteen. Arvioimassa oli yhdeksän Maaseudun Tulevaisuuden toimittajaa, neljä miestä ja viisi naista.

Tulos voi olla jonkun mielestä yllättävä – tai sitten ei. Testin voittajaksi selvisi vanha tuttu Taffel Broadway -perunalastu. Se sai parhaat pisteet niin ulkonäössä, tuoksussa kuin maussa ja rakennekin oli toiseksi paras.

"Niin perus, ettei huomaa napsivansa lisää", kommentoi yksi maistaja.

Taffel-pussin mukaan lastut tulivat markkinoille 1977 ja ovat kasvaneet yhdeksi suosituimmista Suomessa. Suomenlipusta voi päätellä, että tuote on valmistettu Suomessa, mutta perunoista ei kerrota mitään.

Testin toiseksi pinnisti uusi tulokas, Estrellan linssisipsit. Ne on tehty linssi-, maissi- ja riisijauhoista. Alkuperä ei käy ilmi, ei myöskään valmistusmaa, mutta koska valmistaja on Estrella, niin todennäköisesti sipsit on tehty Ruotsissa. Muoto on omaperäisesti poimutettu. "Rapsakka aaltopeltisipsi." Testin parhaat pisteet suutuntumasta.

Kolmannesta ja neljännestä sijasta kilpailivat Pirkan perunasnacksit ja Estrellan Manhattan -sipsit.

Pirkka Perunasnacksit on valmistanut pyhäntäläinen Real Snacks, mutta valmistusmaa tai raaka-aineen alkuperä ei selviä pussista. Lastut on valmistettu perunahiutaleista, joita on 65 prosenttia. Ne ovat suolaisempia kuin muut ja pyöreän, koveran lantin muotoisia. Kilohinta on 1,50 euroa halvempi kuin Real Snacksin omien perunalastujen, mutta Pirkka sai testissä paremmat pisteet ja yhden tähden enemmän kuin merkkilastu.

Estrellan Manhattan -perunalastupussissa kerrotaan perunoiden lajikkeista ja viipaloinnista ja että perunat tulevat sopimusviljelijöiltä Etelä-Ruotsista. Sanotaan myös, että auringonkukkaöljyn ja rapsiöljyn sekoituksen rasvakoostumus on yhtä hyvä kuin oliiviöljyn. Kaikki sipsit valmistetaan Göteborgin tehtaalla.

Linkosuon ruislastut pääsivät yhteispisteissä testin viidenneksi, vaikka ne poikkeavat melkoisesti tyypillisistä perunalastuista. Niissä on ruista 70 prosenttia viljaraaka-aineesta ja 52 prosenttia kaikista valmistusaineista. Rukiin alkuperä ei käy selville pakkauksesta. Tuote on vähälaktoosinen. Valmistaja on Linkosuon Leipomo Tampereella. "Terveellisen makuinen, toimii täytteen kanssa."

Weekend Snacksin Quinoa Snacksit on tehty Kaskisissa ja niitä mainostetaan gluteenittomiksi ja vegaaneiksi. Valmistusaineista mainitaan, että pääainesosan alkuperämaa on eri kuin valmistusmaa eli kvinoa ei ole kotimaista. Kattotiileksi luonnehdittuja snackseja kiitettiin rapsakkuudesta, mutta chili toi makuun pistävyyttä, josta osa piti, osa ei.

Testin kalleimpia sipsejä myydään 45 gramman pussissa, jolloin yli 40 euron kilohinta ei tunnu niin suolaiselta.

Lidlin Crusti Croc -sipseissä ei kerrota valmistusmaata eikä perunoiden alkuperästä mitään. Perunaa on 58 prosenttia. Halpissipsin punainen väri oudoksutti ja vaikutti keinotekoiselta.

Real Snacks ilmoittaa pussissa herkkupottujen viljelijän nimen ja kasvotkin voi nähdä, kun menee verkkosivulle. Ainesosaluettelossakin mainitaan suomalainen peruna ja toisessa kohdassa "maulle pohjan antaa naapurikyliemme peruna: pohjoisen karaisema ja kesäyön kypsyttämä". Pussi on puolta pienempi kuin muut, mistä kiitos.

Testin hännille jäivät Real Snacksin kaurasnacksit ja Pringlesit.

Kaurasnacks Oatis sea salt -pussissa on päällä Chipventures from Finland -leima, mutta valmistaja on pyhäntäläinen Real Snacks. Pussissa kerrotaan, että kaura tulee suomalaiselta pellolta ja mukana on myös suomalaista perunarouhetta. Sourcream-makua ei löytynyt, joten vertailuun otettiin merisuola. Lastu maistuu voimakkaan suolaiselta, vaikka suolapitoisuus on alempi kuin vertailulastuissa. Myös kovuutta moitittiin: "Kuin vaneria pureskelisi."

Pringlesit kaikki tunnistivat, vaikka pakkaus ei ollut näkyvillä. Lastujen valmistusmaa selviää kannesta. Se on Puola. Perunan alkuperää ei kerrota, mutta tuoteselosteessa lukee "vakuumikuivattua perunaa". Pakattu tuubiin eikä pussiin niin kuin muut, jolloin lastut säilyvät ehjinä. "Ei mitään aitoa."

Tähtiluokitus:

5 tähteä = Erinomainen, napostelua vaikea lopettaa

4 tähteä = Hyvä, tyydyttää sipsihimon ja jättää hyvän maun suuhun

3 tähteä = Kohtuullinen, kyllä näitä syö

2 tähteä = Tyydyttävä, ei tee mieli lisää

1 tähti = Välttävä, vaatimaton, harmittaa, että tuli syöneeksi