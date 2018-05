Juhlien ikisuosikki voileipäkakku voi olla vaikka runsas rullatorttu – Näillä nikseillä onnistut

Juhlien järjestäjälle voileipäkakku on hyvä valinta. Se on helppotekoinen, näyttävä, maukas ja ruokaisa ja sen voi tehdä edellisenä päivänä, koska silloin se on juhlapäivänä parhaimmillaan.

Muodoltaan kakku voi olla perinteisesti suorakaiteen muotoinen tai sitten neliskanttinen, pyöreä rullatorttu tai hyydytetystä kakusta leikattuja, valmiita leivoksia.

Rullattu voileipäkakku on kätevä ja helppo valmistaa. Se vie vähän tilaa jääkaapissa ja tarjoilupöydällä. Kauniisti koristeltu kakkurulla on näyttävä ja siisti, vaikka siitä on jo leikattu paloja.

Näillä nikseillä onnistut:

Valitse kahvipöydän kakkuun pohjaksi vaalea leipä.

Vältä kovin etikkaisia raaka-aineita, sillä etikka peittää muut maut eikä kahvi maistu hyvältä kakun kanssa.

Huolehdi riittävästä kostutuksesta. Sopivasti kostutettu kakku on mehevä, mutta nestettä ei valu kakusta ulos. Kostuttaa voi esimerkiksi pullasudilla.

Levitä kuorrute ja koristele kakku tarjoilupäivänä.

Voit leikata kakun annospaloiksi valmiiksi ennen kuorruttamista.

Lohi-katkarapukakku

10–12 annosta

Pohja

150 g hapankorppuja

75 g voita

Kostutus

1/2 dl maitoa

1 rkl sitruunamehua

Täyte

150 g kylmäsavulohta

1 pussi (180 g) katkarapuja

1 dl kuohukermaa

5 liivatelehteä

2 rkl sitruunamehua

1 rasia (200 g) kylmäsavulohituorejuustoa

1 rasia (200 g) tillituorejuustoa

1 prk (200 g) raejuustoa

1/4 tl valkopippuria

Koristeluun

katkarapuja

graavilohiviipaleita

sitruunaviipaleita

tilliä

Hienonna hapankorput ja sekoita voisulan kanssa. Pohjusta halkaisijaltaan 24 cm:n irtopohjavuoka leivinpaperilla. Levitä hapankorppuseos vuoan pohjalle. Kostuta pohja maidolla ja sitruunamehulla.

Valmista täyte. Sulata ja valuta katkaravut. Liota liivatelehtiä kylmässä vedessä 10 minuuttia, purista niistä liika vesi pois ja liuota ne kiehuvaan sitruunamehuun. Hienonna kylmäsavulohi ja vaahdota kerma. Sekoita täytteen ainekset keskenään.

Levitä seos vuokaan hapankorppupohjan päälle. Peitä vuoka alumiinifoliolla ja nosta jääkaappiin hyytymään, mieluiten seuraavaan päivään. Irrota kakku vuoasta ja nosta tarjoiluvadille. Koristele.

Savupororulla

8–10 annosta

12 isoa paahtoleipäviipaletta

Kostutus

1 dl maitoa

Täyte

100 g kylmäsavuporoa

1 rasia (200 g) yrttituorejuustoa

1 prk (250 g) Koskenlaskija ruokaa

1/2 tl valkopippuria

2 kevätsipulin vartta

nippu persiljaa

Koristeluun

persiljaa, viininsuolaheinää, savuporoa

Laita kaksi tuorekelmun palaa osittain päällekkäin alumiinifolion päälle. Alumiinifolio tekee alustasta tukevamman rullattavaksi. Leikkaa leipäviipaleiden reunat ohuelti. Aseta palat vieri viereen 4 x 3 palan suorakaiteeksi kelmun päälle. Kostuta viipaleet pullasudilla maidolla.

Leikkaa liha pienen pieniksi kuutioiksi tai hienonna tehosekoittimella. Leikkaa sipulin varret ohuiksi renkaiksi. Yhdistä kaikki täytteen ainekset.

Levitä täytettä levylle. Jätä noin 1/4 kuorrutukseen. Rullaa folioiden avulla kuten kääretorttu. Käännä saumapuoli alas. Anna maustua tiukkana rullana kylmässä seuraavaan päivään.

Kuorruta lopulla täytteellä ja koristele. Voit leikata rullan valmiiksi viipaleiksi. Jos kakku on kokonainen, varaa kakkulapion lisäksi terävä veitsi vadille.

Hyydytetyt kasvisleivokset

noin 24 palaa

8 isoa viipaletta grahampaahtoleipää

Täyte

1–2 (600 g) munakoisoa

3 (300 g) vihreää paprikaa

3 liivatelehteä

2 tl sitruunamehua

2 prk (à 180 g) salaattijuustoa

Koristeluun

pinjansiemeniä, kirsikkatomaatteja, basilikan lehtiä

Leikkaa munakoiso ja paprikat pitkittäin puoliksi. Poista paprikoista siemenet. Paahda 250 asteessa noin puoli tuntia, kunnes kasvisten kuoret alkavat tummua. Jäähdytä ja vedä kuoret irti.

Liota liivatelehtiä kylmässä vedessä noin 10 minuuttia. Soseuta jäähtyneet kasvikset sauvasekoittimella. Lisää valutetut juustonpalat ja pyöräytä tasaiseksi massaksi. Purista liivatelehdet ja sulata kiehuvaan sitruunamehuun tai veteen. Sekoita täytteeseen ja anna seoksen hyytyä, jotta sen voi levittää pohjille.

Leikkaa leivistä reunat ohuesti pois. Levitä palat leivinpaperin päälle tarjottimelle, 2 x 3 palaa. Levitä päälle hiukan hyytynyt täyte. Pistele pintaan cocktailtikkuja ja levitä niiden päälle tuorekelmu. Anna hyytyä seuraavaan päivään kylmässä.

Paahda pinjansiemenet kuivalla pannulla koko ajan sekoittaen. Jäähdytä. Leikkaa hyytynyt levy 24 osaan. Koristele palat kirsikkatomaatilla, pinjansiemenillä ja basilikanlehdillä.

Tapenadekakku

noin 12 annosta

16 viipaletta isoa grahampaahtoleipää

Kostutus

noin 1 dl maitoa

Tapenadetahna

1 prk (320 g/220 g) kreikkalaisia, paprikatäytteisiä vihreitä oliiveja

1 prk (200 g/150 g) tonnikalaa

1 luomusitruunan kuori raastettuna

1 rkl sitruunamehua

1 ruukku basilikaa

1 rasia (200 g) basilikatuorejuustoa

Kuorrutus

1 rasia (200 g) paprika-chilituorejuustoa

Väliin ja koristeluun

2 paprikaa, punainen ja keltainen

1 (300 g) tuore kurkku

mustia, kivettömiä oliiveja

lehtipersiljaa tai korianteria

Valmista ensin tahna. Hienonna valutetut oliivit karkeasti sauvasekoittimella. Lisää valutettu tonnikala. Pese sitruuna ja raasta pintakuori ohuesti. Lisää raaste ja sitruunamehu. Huuhdo ja hienonna pieni kourallinen basilikanlehtiä, hienonnettuna noin ruokalusikallinen. Sekoita tahnaan yhdessä tuorejuuston kanssa.

Leikkaa paprikat ja kurkku pieniksi kuutioiksi. Ota neljäsosa erilleen koristelua varten. Loput tulevat väleihin tahnan kanssa.

Tee kahdesta osittain päällekkäin asetetusta tuorekelmusta alusta (33 x 45 cm) kakulle. Leikkaa leipäviipaleista reunat ohuesti. Aseta 4 viipaletta neliön muotoon. Levitä pullasudilla maitoa viipaleille. Levitä kolmasosa tahnasta viipaleiden päälle. Ripottele pinnalle paprika- ja kurkkukuutioita. Nosta päälle keskelle 2 leipäviipaletta. Puolita toiset kaksi viipaletta ja laita palat kokonaisten kummallekin puolelle, kostuta. Levitä päälle kolmasosa tahnasta sekä kurkku- ja paprikakuutioita. Nosta päälle 4 leipäviipaletta, kostuta, levitä loppu tahna ja kasviskuutioita. Lisää päälle keskelle 2 leipäviipaletta ja kummallekin puolikkaat viipaleet. Kostuta pintakerros.

Kääri kakku kelmuun tiiviisti. Peitä kevyellä leikkuulaudalla ja anna tekeytyä yön yli kylmässä.

Ennen tarjoilua levitä pinnalle ja reunoille tuorejuustoa. Koristele lopuilla kurkku- ja paprikakuutioilla sekä oliiveilla ja yrtinlehdillä.