Kesko yllättyi suomalaisruuan suosiosta Kiinan verkkokaupasta

Kesko on yllättynyt myönteisesti suomalaisten elintarvikkeiden menekistä Kiinassa. Kesko aloitti syyskuussa ruoan verkkokaupan Kiinassa yhteistyössä verkkokauppajätti Alibaban kanssa. Tuolloin yhtiö sanoi, että on hyvin vaikea arvioida, kuinka hyvin myynti lähtee vetämään.

Nyt projektia on takana reilut puoli vuotta.

"Olemme olleet Kiinan ruoan verkkokaupan osalta liikkeellä start up -hengessä. Myynnit ovat pitkälti noudattaneet odotustamme, koska analysoimme markkinaa huolellisesti ennen verkkokaupan avaamista", Keskon tavarakaupan johtaja Harri Hovi kertoi STT:lle.

"Suomalaisten elintarvikkeiden suosio on kuitenkin yllättänyt meidät positiivisesti. Ensimmäinen puoli vuotta on jo osoittanut, että pohjoismaisille elintarvikkeille on Kiinassa selkeää kysyntää."

Hovin mukaan terveellisyys on Kiinassa vahvasti kasvava trendi ja ulkomaisiin elintarvikkeisiin liittyy vahva laatumielikuva. Suomalaisen ruuan puhtaus ja vastuullisuus on osoittautunut kilpailuvaltiksi.

"Olemme havainneet, että kun tuote on kunnossa, pienelläkin toimijalla on mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla."

Tuotevalikoima laajentumassa

Suomalaisista elintarvikeyrityksistä Keskon Kiinan-verkkokaupassa ovat mukana tällä hetkellä Paulig, Fazer, Kiantama, Finnspring ja Roberts. Muita yrityksiä on mukana Pirkka-tuotteiden valmistajina. Hovi kertoo Keskon saaneen paljon yhteydenottoja yrityksiltä, jotka ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan uusiksi kumppaneiksi.

Tuotevalikoima kattaa yhteensä noin 70 tuotetta ja se on tarkoitus kasvattaa kesän aikana noin 100 tuotteeseen 3–5 uuden toimittajan myötä.

"Suosituimmiksi tuotteiksi verkkokaupassa ovat nousseet aamiaistuotteet, marjatuotteet ja suklaatuotteet. Aamiaistuotteet ovat olleet suosittuja, sillä havaintojemme mukaan aamiaistrendi ja -kulttuuri kasvattavat Kiinassa suosiotaan."

Kesko myy Kiinassa aamiaistuotteista muun muassa Pirkka-mysliä ja -puuroa. Tuotteiden hinnat ovat paljon korkeammat kuin Suomessa. Esimerkiksi kilon pakkaus Pirkka kilomysliä maksaa 69 yuania eli noin yhdeksän euroa, kun Suomessa saman pakkauksen saa alle kolmella eurolla. 250 gramman pakkaus Pauligin Presidentti-kahvia puolestaan maksaa 59 yuania eli vajaat kahdeksan euroa.