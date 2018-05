Söin täällä: Forssan Vispilä erottuu järvikalalla ja hevosenfileellä

Ravintola Vispilän kotiruokalounas on kaikessa simppeliydessään nappisuoritus. Noutopöydässä nälkäistä odottavat muhkeat järvikalapullat kirpakan sitruunaisella kermaviilikastikkeella. Kylkeen saa perunoita, gratinoitua parsa- ja kukka­kaalia sekä salaattia. Onneksi on kalapäivä, sillä nettisivuilta käy ilmi, että tarjolla saattaisi yhtä hyvin olla läskisoosia. Luultavasti sekin kyllä on hyvää.

Ruokalistan tarkempi tiirailu vahvistaa, että täällä syödään kotimaista. Pöytäruuan nimellä myydään kilon painoista Niittylinnun broileria. Päivän kalansaalis vaihtelee tarjonnan mukaan, kuten pitääkin. Ragu syntyy Vekkilän tilan karitsasta ja hevosenfileetäkin on tarjolla. Tarjoilijan mukaan se tulee tilateurastamolta Urjalasta.

Pieniksi suolaisiksi voi valita esimerkiksi ­vorschmackia tai hirvi­liemessä haudutettua sipuli­keittoa. Virkistävän erilaista!

Ainoastaan jälkiruokalista on hieman tylsähkö. Miksi kotimaisilla mauilla erottuvassa ravintolassa suut pistetään makeiksi tiramisu-pannacottalla tai suklaafondantilla? Tyyliin sopisivat köyhät – tai rikkaat – ritarit ja vaikka jokin mämmiviritys.

Yhden testauksen perusteella Vispilään kannattaa koukata hieman kauempaakin.

Ravintola Vispilä, Hämeentie 11, 30100 Forssa. www.vispila.fi