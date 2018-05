Oletko ruokapersoonana huoleton herkuttelija vai nautiskelun sallija? – Joka kolmas suomalainen ahdistuu ruokasuosituksista

Kolmasosa suomalaisista ahdistuu ajoittain ruuasta ja siihen liittyvistä suosituksista. Asia selviää Sydänmerkin teettämästä tutkimuksesta, jossa suomalaiset jaetaan neljään ruokapersoonaan. Yleisin niistä on huolestunut.

Nämä 31 prosenttia suomalaisista eivät osaa arvioida millainen ruoka on heille hyväksi ja he ovat epävarmoja valinnoistaan.

"Puhumme paljon, että kehomme kertoo mikä olisi hyväksi, mutta huolestuneet eivät osaa tulkita näitä viestejä", Sydänliiton ravitsemusasiantuntija Kati Kuisma sanoo.

Huolestuneet valitsevat keskimääräistä harvemmin terveellisen vaihtoehdon esimerkiksi lounaalla, vaikka ovat huolissaan painostaan tai terveydestään. He tuntevat pakkausmerkinnät heikosti eivätkä tiedä mihin ruokasuosituksiin kannattaa luottaa.

Huolestuneita on kaikissa yhteiskuntaluokissa ja tulotasoissa, ja he ovat yhtä lailla miehiä ja naisia.

Sydänliiton mukaan huolestuneita ruokailijoita voi auttaa korostamalla, että riittävän hyvä on tarpeeksi eikä täydellistä tarvitse tavoitella. Terveelliset valinnat täytyy tehdä helpoksi ja terveellisiä ruokia pitää olla tarjolla kaikissa hintaluokissa.

Tutkimuksessa esitellään kolme muutakin ruokapersoonaa. Joka viides suomalainen on terveellisyyttä vaaliva, jolle on tärkeintä syödä mahdollisimman terveellisesti ja monipuolisesti. Nautiskelun sallijoita on puolestaan 28 prosenttia. He pyrkivät säännöllisyyteen, mutta sallivat nautiskelunkin. Huolettomille herkuttelijoille ruuan maku on tärkein terveellisyyden jäädessä täysin toissijaiseksi seikaksi. Seitsemän prosenttia on välinpitämättömiä ruokavalinnoistaan ja jää jaottelun ulkopuolelle.

Sydänmerkin tutkimus on teetetty Frankly Partnersilla viime vuoden loka–marraskuun vaihteessa. Vastaajia oli 1 010, ja otos vastaa Suomen väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen suhteen.