Tunnistatko mitä näytelmiä nämä leivokset kuvaavat? – Teatterin nimikkoleivokset ovat hitti Turussa

Kultainen pilvi pöllähtää ilmaan, kun Mikko Hietala laskee leivoksen pöydälle. Millainen leivos se onkaan! Aivan kuin maasta nousevan kimpaleen päälle olisi laitettu kultainen sormus.

”Suklaasormus pyöritetään kultavärissä niin, että se näyttää kullatulta. Sen jälkeen kultaista pölyä on ihan joka paikassa”, kondiittori Hietala kertoo.

Kyseessä ei suinkaan ole mikään tavallinen herkku, vaan Turun kaupunginteatteria varten kehitetty Taru sormusten herrasta -nimikkoleivos.

MBakery-leipomo on valmistanut teatterin kahviolle mitä mielikuvituksellisimpia leivoksia kuuden vuoden ajan.

Teemaleivosten kehitteleminen on Hietalasta innostavaa, hän nimittäin seuraa vapaa-ajallaan ahkerasti teatteria. Erikoisleivos antaa mielikuvitukselle enemmän liikkumatilaa kuin tavallinen kermakakku.

Kun Hietala alkaa suunnitella leivosta tiettyä näytelmää varten, hän haluaa tutustua teokseen perin pohjin. Kuluneen teatterikauden leivoksia luonnostellessaan hän on katsonut Taru sormusten herrasta -elokuvatrilogian ja lukenut uudelleen Seitsemän veljestä -kirjan.

Joidenkin näytelmien kohdalla leivoksen ulko­näköä ei tarvitse kauan pohtia. Viime vuonna tarjoiltu Tom of Finland -leivos oli päältä päin katsottuna mustavalkoinen, mutta heti ensimmäinen lusikallinen paljasti monivärisen sateenkaarisisuksen.

”Teatterilla sanottiin, että päällinen oli ihan kuin mustaa, kiiltävää nahkaa. Minä tajusin sen vasta silloin. Se oli yksi parhaista kokonaisuuksista, toinen suosikkini on Taru sormusten herrasta -leivos.”

Suunnittelu aloitetaan yleensä pari kuukautta ennen ensi-iltaa. Jokainen Turun kaupungin­teatterin esitys ei saa omaa nimikkoleivosta, vaan teatteri ehdottaa Hietalalle, mihin näytelmiin sellaiset toteutetaan.

Yrityksen johtajana Hietala pääsee enää harvoin työntämään käsiään taikinakulhoon, mutta nimikkoleivokset sentään antavat mahdollisuuden testailla uusia tekniikoita.

Vuonna 2015 Turun kaupunginteatteri esitti Anna-Leena Härkösen Kaikki oikein -kirjaan pohjautuvan näytelmän. Koska päähenkilöt voittavat näytelmässä jättipotin, päätettiin leivoksista tehdä lottopallon näköisiä – siis pyöreitä palloja.

”Silloin oli vasta tullut maailmalle pyöreitä 3D-muotteja. Leivos oli sinänsä hyvin yksinkertainen: hedelmävanukaspallo dipattiin appelsiinin­makuiseen suklaatryffeliin, joka piti pallon kasassa.”

Oranssit pallot kiinnitettiin alustoihinsa ja toimitettiin teatterille laatikoissa. Pallonmuotoisissa leivoksissa oli kuitenkin omat ongelmansa.

”Yhtenä lauantai-iltana kahvilanhoitaja soitti, että leivokset pyörivät pitkin poikin ja he liimailivat niitä uudelleen paikoilleen”, Hietala muistelee nauraen.

Ongelma ratkesi, kun kahvion työntekijät alkoivat kuljettaa leivoslaatikoita tasaisemmin ja Hietala tiimeineen kehitteli liimaustekniikkaa paremmaksi.

Teatterileivoksissa kiehtoo hienon ulkonäön lisäksi niiden ainutkertaisuus, sillä luomuksia voi ostaa vain kunkin näytelmän esityksissä. Välillä leivoksia on toivottu myytäväksi muuallakin.

”Sitä emme voi tehdä, sillä leivokset on suunniteltu yksinoikeudella teatterille. Valikoimassamme on kuitenkin esimerkiksi caramel-leivos, jossa on sama maku kuin Taru sormusten herrasta -leivoksessa. Ulkomuoto vain on erilainen.”

Rajoitetusta myynnistä huolimatta Taru ­sormusten herrasta -leivos nousi leipomon tämän kevään myydyimmäksi. Sen suosio yllätti Hietalankin. Leipomossa on välillä paiskittu pitkiä työpäiviä, jotta kaikki leivoksennälkäiset teatterin ystävät saisivat oman kahvileipänsä.

”Taru sormusten herrasta -leivos kulkee varmaan viisitoista kertaa kondiittorin käsien läpi, sillä siinä on monta eri maalausvaihetta ja suklaa­tekniikkaa. Tekijänä on hienoa, että kun tuotetta kehittää ja ideoi, se menee hyvin kaupaksi. Ja asiakkaat tykkäävät.”

Punainen leivos on luotu Turun kaupunginteatterin Dreamteam-näytelmään. Kullattu suklaasormus koristaa oikeutetusti Taru sormusten herrasta -herkkua, kun taas Seitsemän veljeksen nimikkoleivoksessa isketään kirves kiveen.