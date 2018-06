Tallink Siljan Menu Nordic tarjoaa Bocuse d'Or -makuja sovelletusti

Pääsin maistamaan Tallink Silja Linen Menu Nordicia, jota tarjoillaan Siljan Bon Vivant ja Tallinkin Gourmet-ravintoloissa syksyyn asti. Viiden ruokalajin menun on suunnitellut keittiömestari Ismo Sipeläinen käyttäen osin samoja raaka-aineita kuin Bocuse d'Or Eurooppa -kilpailussa.

Laivalla kun ollaan, niin alkuun syödään katkarapuja. Tarjolla on myös vegaanimenu, jossa ravut korvaa manteli. Katkarapuallergisena saan sen. Makea aloitus.

Vasikan kateenkorva yhdistyy kevätkaaliin sitruunaisen suloisen kaaliliemen kera, ja elämyksen kruunaa Morillon Blanc -valkoviini, joka on raikkaan täyteläinen makupari annokselle. Vasikan kateenkorvaa ei kuulemma Suomesta saa, joten se tulee Hollannista.

Kalakeitto kuuluu kesään. Sipeläisen kalakeitto maistuu aidon tilliseltä, vaikka perunavaahto saakin sen näyttämään muusiannokselta. Jälkimaku on kuitenkin kuin kalakeiton.

Yrttipaahdettu härän filee sipulien kera on taiteellisen pienikokoinen, mutta riittänee, kun annos on yksi viidestä. Liha on pohjoismaista – tulee Ruotsista – eikä brassilihaa niin kuin laivoilla usein.

Jälkiruoka vie lapsuuden makuihin: riisipuuroa, mansikkajäädykettä ja kaurakinuskia. "Johonkin se riisi oli laitettava. Meillä syötiin lapsena raparpeririisipuuroa", Sipeläinen perustelee. Makea päätös.

Menu Nordic 18.9. asti Tallink Siljalla. Viisi ruokalajia viineineen 118 euroa, kolmen ruokalajin vegaanimenu 42 euroa ja kolmen ruokalajin lasten menu 25 euroa.